Agenzia delle Entrate, nuove assunzioni in tutta Italia: mancano pochi giorni | Invia subito la candidatura

Nuove assunzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ci sono solo pochi giorni per potersi candidare, fai presto o resti fuori.

Un nuovo importante concorso è stato indetto da quello che è uno degli enti più conosciuti sul territorio nazionale. Quest’anno sono numerosi i concorsi che sono passati dal via e che hanno permesso e permetteranno nei prossimi mesi, a moltissimi italiani di trovare l’occupazione che da tempo cercavano.

Gli enti stanno cercando nuovi funzionari per implementare il proprio personale. Alcune assunzioni sono già avvenute, altre invece, ci saranno nei prossimi mesi e tutte offriranno un’importante personalità a chi si candiderà per la posizione lavorativa. Proprio di questi giorni, la notizia dell’INPS alla ricerca di 1000 nuovi dipendenti per implementare la propria funzionalità.

Questa volta tocca all’Agenzia delle Entrate mettere a disposizione numerosi posti come funzionari per le risorse umane. Il bando è già aperto e le posizioni sono sparse nei centri di tutta l’Italia. Quello che si cerca sono persone nuove, ma che siano anche competenti nel loro settore.

Il tempo per candidarsi a questa posizione lavorativa non è molto lungo, ma ci sono ancora numerose possibilità. Il bando scadrà alle 23:59 del 14 giugno di quest’anno, aspettare oltre potrebbe essere un grandissimo errore da non commettere affatto.

La ricerca di personale da parte dell’Agenzia delle Entrate

Il lavoro presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate è molto abito come ogni altro posto di lavoro presso gli uffici pubblici del territorio. Il bando in questione è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’ente e quello che si fa è andare alla ricerca di 80 funzionari per le Risorse Umane. Le figure che verranno inserite all’interno degli uffici si occuperanno dei processi di formazione, selezione e valutazione delle risorse umane.

Un lavoro di spicco che permetterà ai nuovi entrati di formare e selezionare le nuove leve. Ovviamente per poter prendere parte al concorso, occorre essere in possesso di specifiche competenze.

Il concorso e la selezione

Ci sono disponibili posti su tutto il territorio italiano, quindi accedendo al bando sarà possibile scegliere quella che è la propria regione di interesse. Sempre sul bando di concorso è possibile consultare i requisiti di cui essere in possesso e quindi inviare la propria candidatura attraverso una PEC intestata a colui che dovrà prendere parte al concorso.

Tra i requisiti specifici il titolo di studi, deve infatti essere stata conseguita almeno una laurea triennale in scienze giuridiche, dell’amministrazione, scienze dell’economia e della gestione aziendale, educazione, psicologia.