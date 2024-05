Lavoro, 70mila infermieri ricercati negli ospedali: qui la situazione è critica | Le assunzioni spno immediate

Negli ospedali si va alla ricerca di ben 70 mila infermieri da inserire all’interno dell’organico. La situazione attualmente è disperata.

Che per la sanità italiano non sia un buon momento, questo lo sanno tutti ormai. Se ne sente parlare da molto tempo della carenza degli ospedali italiani e della penuria di personale all’interno dello strutture. Una situazione che di anno in anno ha continuato a peggiorare, questo per via della sempre maggiore difficoltà nell’inserire del nuovo personale.

Il vero problema è che la cronaca ci dice che, nel caso in cui nulla cambi in breve tempo, la situazione continuerà a peggiorare all’interno degli ospedali italiani e le istituzioni hanno l’obbligo di assicurare il meglio agli italiani che si affidano a queste strutture per essere curati.

Purtroppo le previsioni di pensionamento dei prossimi anni, non promettono nulla di buono e anzi, occorrerà fare i conti con una diminuzione ancora maggiore di personale, per cui occorre intervenire subito. Sul territorio italiano sono moltissime le strutture e ognuna di loro denuncia il bisogno di personale qualificato.

Quella degli infermieri è una carenza che ha spinto alcuni istituti socio-sanitari ad andare a cercare all’estero il proprio personale. Sembra proprio che, dopo un vero e proprio boom di lauree in infermieristica, adesso questa sia una figura veramente introvabile, anche più dei dottori stessi.

Da cosa dipende questa carenza?

A dirlo che non ci sono infermieri da assumere, sembra quasi assurdo e sfidiamo chiunque ad affermare che non lo ha pensato. Noi stesso siamo assolutamente scioccati da tale notizia. Si prevede un’emorragia nel settore di ben 100 mila unità, che sarà difficile andare a ricercare.

Un quadro catastrofico che sembra essere destinato a peggiorare per via dei pensionamenti e dei trattamenti economici che nn sembrano essere in alcun modo soddisfacenti per quanti sognano di fare gli infermieri. Attualmente in Italia si laureano pochi infermieri e questo rende problematiche le assunzioni.

I posti a disposizioni sono tanti

Sembra che in alcuni casi, il numero di posti disponibili, sia comunque maggiore dei candidati. Per tutti i neolaureati non c’è nemmeno il tempo di pensare che non troveranno occupazioni. Il mercato del lavoro sembra proprio essere governato dall’indecisione dei laureandi.

La situazione deve in qualche modo sbloccarsi perchè a breve si prevede una vera e propria bomba difficile da fermare. Non saranno poche le regioni in difficoltà, come lo saranno la Campania e la Basilicata. Si cerca quindi una situazione che sia conveniente per tutti.