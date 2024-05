Lavoro, guadagna uno stipendio parlando: se firmi questo contratto basta che usi la tua voce | Intaschi 1500 euro

Semplicemente parlando potrai finalmente guadagnare uno stipendio. Ti basta la tua voce per avere una vera e propria svolta.

Ci siamo resi conto che negli ultimi anni si sono aperte una serie di maggiori possibilità di poter trovare un’occupazione anche part time, anche semplicemente stando a casa. Dopo moltissimi anni in cui si è parlato di disoccupazione, di assenza di posti di lavoro, oggi è possibile affermare che, se i lavori tradizionali ancora oggi scarseggiano, ce ne sono altri che sono delle vere miniere di oro.

In fondo, quando si ha bisogno di lavora, si cercano tutte le soluzioni possibili, senza tirarsi indietro veramente su nulla. Quello che ad oggi è chiaro è che, ad offrire delle ottime opportunità è il web, i social e non solo.

No, tranquilli, non stiamo parlando degli influencer, anche se in fondo, se ci si sa fare con il web e se ne vuole ricavare un lavoro, non vediamo cosa ci sia di male. Ma sono molte altre le mansioni che si possono ricoprire. C’è chi fa la segretaria online, chi invece decide di scrivere test o di elaborare immagini.

Questa volta però, vi vorremmo parlare di un’opportunità di lavoro per cui basta solo la tua voce. Più semplice di così, sarebbe veramente impensabile.

La tua voce ti offre la possibilità di avere un lavoro

In realtà sono molti gli ambiti in cui la tua voce potrebbe essere l’unico strumento di cui hai bisogno per svolgere il tuo lavoro. Ci sono numerose mansioni che si possono adattare alle capacità di tutti. Molto dipende anche da quelle che sono le tue aspirazioni.

Per coloro che vogliono lavorare con la voce, gli ambiti principali (ma non gli unici), in cui è possibile entrare sono, lo spettacolo, il marketing e anche l’istruzione. Possibilità tutte molto interessanti.

Le occupazioni che ti permettono di utilizzare la voce

Per tutti coloro che vogliono lavorare nel mondo dello spettacolo, utilizzando la loro voce, è possibile valutare la carriera da cantante, anche se occorre averne le capacità. Altrettanto interessante è la carriera da doppiatore, speaker radiofonico o pubblicitario. Più attuale la possibilità di diventare podcaster, toccando diversi argomenti, ovvero reader di audiolibro, molto in voga al momento.

Nel marketing, invece, via libera agli operatori, ruolo per cui si deve disporre di buone capacità persuasive, addetto a call center inbound. Infine numerose sono le piattaforme per cui è possibile impegnarsi come docente di corsi online.