2 giugno, vacanze low cost per tutta la famiglia: questo weekend lungo sarà indimenticabile | Le mete favorite

Per un lungo weekend indimenticabile, potrai avere le tue vacanze low cost per il 2 giugno. Ecco la soluzione che tutti aspettavano.

Finalmente è in arrivo un altro ponte che permetterà a tutti gli italiani di godersi qualche giorno di vacanze. A dire il vero, non sarà gustoso come il 25 aprile o il 1 maggio, perché il calendario ci dice che quest’anno il 2 giugno cade di domenica, ma non per questo, non sarà certo possibile godersi questo weekend.

Per tutti coloro che hanno la possibilità di godersi un fine settimana di relax e di tranquillità, sono numerose le possibilità che vengono proposte per una vacanza low cost. I budget familiari sono veramente in sofferenza e per molti riuscire a godersi qualche giorno di vacanza non è semplice.

La grande fortuna che in molti possono sfruttare, è la possibilità di scegliere tra alcune mete che sono veramente molto interessanti. Per il primo weekend, preludio dell’estate che sta arrivando le possibilità che si possono valutare sono veramente tante. Non resta che l’imbarazzo della scelta.

Insomma, è il momento di fare le valigie e partire, abbiamo giusto qui per te, qualche consiglio su quale meta dovresti scegliere per le tue prossime vacanza.

Dove andare per questo primo weekend estivo?

Anche se l’estate vera e propria arriverà il 21 giugno, questo prima weekend del mese un po’ sa già d’estate. Numerose sono le città in cui è possibile concedersi un paio di giorni di completo relax. Come sempre l’Italia offre una serie di possibilità adatte a tutti i gusti.

C’è chi, ad esempio sceglie le città d’arte, chi già tenta un paio di giorni al mare e chi non rinuncia affatto a un weekend in mezzo alla natura. La città eterna, Roma, è perfetta per te, Cefalù, Val D’Orcia, ma anche Procida, Napoli, Matera, Palermo e molte altre ancora.

Le migliori scelte low cost

Come in molti sapranno bere il last minute permette di scegliere delle mete a costi veramente molto bassi. Numerose le possibilità che i siti web di viaggi, mettono a disposizione dei viaggiatori. Curiosando qua e là, non resta altro che l’imbarazzo della scelta. Sembra proprio che con meno di 100 euro è possibile alloggiare in Italia e in Europa, per visitare le più belle città di tutti i tempi.

Tra le proposte low cost da non farsi sfuggire, sono: Bucarest, Malta, Madrid e Colonia, tutte dal costo che va dagli 85 euro fino ai 128 euro, imperdibili.