Lavastoviglie malfunzionante, lascia perdere l’idraulico: con queste dritte i tuoi piatti sono splendenti e sempre asciutti

Ecco alcune dritte per risolvere il problema della lavastoviglie malfunzionante.

Tra gli strumenti più utili da avere in casa quando si tratta di pulire i piatti o altro vi è senza ombra di dubbio la lavastoviglie.

In alcuni casi però, dopo aver fatto ricorso alla propria lavastoviglie, ci si può ritrovare con i propri piatti ancora bagnati o umidi e di conseguenza non del tutto asciutti.

Una perfetta pulizia può dunque non essere seguita sempre da un’efficace asciugatura, e tutto ciò può essere dovuto a fattori di diverso tipo.

Una delle tante cause potrebbe ad esempio consistere nel carico eccessivo di stoviglie, così come anche in malfunzionamenti specifici dello stesso elettrodomestico.

Lavastoviglie malfunzionante: i consigli sui cicli di lavaggio

Quando ci si trova ad avere a che fare con inconvenienti di questo tipo per quanto riguarda la lavastoviglie la prima cosa da fare consiste in un rapido controllo per cercare di capire quale possa essere il problema. Una asciugatura non efficace potrebbe essere segnalata da fattori come ad esempio odore di umidità dentro la lavastoviglie o anche la presenza di acqua residua sui piatti. Un primo accorgimento da avere è quello di accertarsi di aver posizionato le stoviglie nella maniera giusta, ma di vitale importanza è anche la scelta del giusto ciclo di lavaggio. I cicli eco di cui sono provviste le lavastoviglie più moderne agiscono a temperature più basse rispetto a quelle dei programmi di lavaggio più tradizionali.

Quando si va ad utilizzare la lavastoviglie è dunque estremamente importante scegliere il ciclo di lavaggio più adeguato a seconda delle proprie esigenze: i cicli eco possono rivelarsi maggiormente adatti per un’asciugatura meno intensiva o anche per carichi meno sporchi, mentre il ciclo normale o intensivo è da preferire nel caso in cui i piatti debbano essere alla fine perfettamente asciutti.

Lavastoviglie malfunzionante: come migliorare l’asciugatura

I metodi per poter riuscire a rendere più efficace il processo di asciugatura quando si fa ricorso a cicli a risparmio energetico sono numerosi. Una buona strategia da adottare consiste nell’aprire di qualche centimetro la lavastoviglie una decina di minuti dopo la fine del ciclo di lavaggio in modo da permettere così la fuoriuscita del vapore. In più è consigliabile fare uso di un buon brillantante allo scopo di ridurre le macchie di acqua.

Altro accorgimento consiste nel provvedere a svuotare per primo il cestello inferiore e soltanto dopo quello superiore, così come anche nella pulizia regolare del filtro: quando la lavastoviglie non funziona bene conviene controllare che il filtro non sia intasato o eccessivamente sporco. Infine è bene anche fare uso di un detersivo che sia il più efficace ed adeguato possibile, preoccupandosi magari di evitare soluzioni come quella delle pastiglie tre in uno che rilasciano con troppo anticipo le sostanze brillantanti.