INPS, 1000 nuovi posti di lavoro: candidati ora e ti sistemi per tutta la vita | Basta appena un diploma

Ti basta solo il diploma per poterti finalmente sistemare a vita. Inps mette a disposizione 1000 posti per tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione.

Ottime opportunità di lavoro per tutti coloro che sono in attesa della svolta che potrebbe esserci proprio in questo 2024 che sembra essere in grado di dare spazio a quanti, ancora oggi, sono alla ricerca di una possibilità. Il concorso pubblico di cui si parla proprio qui, si rivela essere veramente molto allettante.

Quello che è uno tra gli enti più importanti sul territorio italiano ha bisogno di nuovo personale. Un progetto di implementazione che si rivela veramente importante in un momento di ricerca dell’occupazione che meglio soddisfa i propri fabbisogni. Come è noto, nei prossimi mesi gli uffici pubblici cercheranno di aumentare il proprio personale, per offrire un servizio migliore alla popolazione.

In tale prospettiva Inps ha ben pensato di mettere in piedi un piano biennale che permetterà di assumere ben 1000 dipendenti, coprendo il fabbisogno totale dell’azienda. A tal fine sono attivati concorsi pubblici dedicati a diplomati e laureati.

Il numero totale di assunzioni, in un progetto molto più ampio di quello che si possa credere, potrebbe anche essere maggiore di quello dichiarato in questo momento. Proprio per questo motivo, si consiglia a chiunque sia alla ricerca di lavoro a fare attenzione a questa interessante possibilità.

Le modalità di reclutamento e i concorsi

Diverse le procedure previste per quello che riguarda le modalità di reclutamento delle nuove risorse umane. Si avrà quindi sia lo scorrimento delle graduatorie che le pratiche di mobilità. Il tutto sarà possibile attraverso l’emissione di un nuovi bandi di concorso, tra cui quello dedicato ai diplomati.

Candidarsi è molto semplice, è sufficiente accedere al bando ufficiale che si trova molto semplicemente sul sito Inps e quindi inviare la propria candidatura aspettando di essere richiamati per la prova.

I posti a disposizione

Come accennato in precedenza, il piano di reclutamento è molto più lungo di quello che si possa pensare. Sono previste assunzioni per i prossimi 2 anni, ma i bandi che saranno indetti in quest’anno, sembrano essere molto interessanti. Per questo 2024 saranno molte le figure che verranno inserite nel sedi Inps dislocate sul territorio italiano.

941 saranno i funzionari con competenze in progettazione, erogazione e controllo dei servizi, 30 i medici di prima fascia e 11 quelli di seconda, 17 i funzionari informatici. Questi solo alcuni dei posti vacanti che verranno poi via via coperti.