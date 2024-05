Sinner, il suo patrimonio è clamoroso: non basta una vita di lavoro per raggiungerlo | I guadagni sono da capogiro

Quella di Jannik Sinner è un’annata fin qui da incorniciare: ecco a quanto ammontano i suoi guadagni.

Il 2024 è l’anno di Jannik Sinner. Ormai da un po’ di tempo tra i nomi di spicco del tennis italiano e mondiale, il talento classe 2001 si è definitivamente consacrato nel corso degli ultimi mesi.

Merito anche e soprattutto dell’incredibile e indimenticabile affermazione agli ultimi Australian Open, vinti dopo aver annichilito Novak Djokovic in semifinale prima della straordinaria rimonta da 0-2 a 3-2 nella finalissima contro Medvedev.

I successi ottenuti in questi mesi, oltre a portare Sinner alla posizione numero 2 del ranking mondiale alle spalle del solo Djokovic, ha anche contribuito tra l’altro ad aumentare il montepremi del fenomeno italiano.

Ecco qui di seguito a quanto ammontano i guadagni ottenuti fin qui in carriera da Jannik Sinner.

Jannik Sinner: ecco a quanto ammontano finora i suoi guadagni

Il 2024 di Jannik Sinner è da ricordare per gli straordinari risultati sportivi fin qui raggiunti ma non solo. Il tennista azzurro sta entrando sempre più nella storia del tennis italiano a suon di vittorie e di record vari, ma i trionfi conquistati sul campo stanno garantendo al fenomeno della racchetta considerevoli traguardi anche per quanto riguarda i guadagni. L’attuale numero due del ranking mondiale è diventato il terzo atleta nato dal 2000 in poi ad aver già oltrepassato i 20 milioni di dollari di montepremi: si parla per l’esattezza di 21.021,733 dollari, che corrispondono a circa 19,36 milioni di euro. Meglio di lui per quanto riguarda questo dato soltanto Iga Swiatek con 25 milioni di euro e Carlos Alcaraz con 26,5 milioni.

Volendo allargare la classifica anche agli anni precedenti, Sinner è già nella top 30 di tutti i tempi. L’azzurro si trova infatti al ventiseiesimo posto, con le prime tre posizioni che sono occupate come ampiamente prevedibile dai Big Three Novak Djokovic (181.658,118 milioni di dollari), Rafael Nadal (134.659,704 milioni di dollari) e Roger Federer (130.594,339 milioni di dollari). Considerando i primi mesi di questo 2024 Sinner è riuscito a guadagnare 3,65 milioni di dollari dai montepremi dei tornei, con 2 milioni derivati dalla vittoria degli Australian Open e un milione circa da quella del Masters 1000 di Miami. L’anno in cui il tennista ha guadagnato di più è per ora il 2023 con 8.298,381 milioni di dollari, ma si tratta di un record che il diretto interessato batterà con molta probabilità già quest’anno.

Gli sponsor di Jannik Sinner

Le sempre più frequenti vittorie sul campo e la sempre più crescente popolarità stanno portando a Sinner anche le attenzioni da parte di un numero sempre maggiore di sponsor. Nel corso degli ultimi giorni l’azzurro è stato avvistato in Liguria all’interno di un centro sportivo blindato con una coperta di colore arancione allo scopo di girare in segreto uno spot.

Per quanto riguarda gli altri sponsor, Sinner ha un contratto con la Nike siglato nel 2022 da ben 150 milioni di dollari per 10 anni, mentre per quanto riguarda le racchette lo sponsor di riferimento è Head. Da menzionare vi sono poi numerose altre aziende italiane come ad esempio Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb, Intesa Sanpaolo e Technogym senza dimenticare i marchi di lusso come Gucci e Rolex.