Incentivo genitori, 3600 euro in tasca se fai richiesta prima del 2025: per averli ti basta un modulo

3.600 euro in tasca in più, se i genitori procedono con la richiesta prima del 2025. Semplicissimo averli con pochi click.

Ancora una volta ci sarebbe un bonus perfetto per le famiglie italiane, pensato per favorire i budget familiari di moltissimi italiani che si trovano in netta difficoltà. Ogni mese ci sono famiglie che non riescono a far quadrare i conti. La verità è che purtroppo, se da una parte uno stipendio medio può bastare per riuscire a coprire le spese fisse, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.

Proprio quest’ultimo può mettere in difficoltà una famiglia intera. Allora i bonus intervengono proprio là, dove ci sono delle carenze.

Questa volta è possibile ottenere ben 3.600 euro, una somma non di poco conto, ma per riuscire a riceverla, occorre seguire alcune indicazioni specifiche. L’importo di cui si sta parlando è quello che si può ricevere in quanto bonus nido. Quest’ultimo nel corso degli anni ha aiutato non poco tutte le famiglie italiane che decidono di inscrivere i loro figli all’asilo nido.

Poter avere questo diritto, dovrebbe essere un qualcosa che viene protetto dallo stato italiano. L’asilo nido non è di certo il capriccio di una famiglia, ma l’esigenza di chi, lavorando, decide di lasciare i propri piccoli in un sistema che sia protetto.

Bonus nido e la comunicazione INPS

Con il messaggio n. 1024 dell’11 marzo scorso, l’INPS ha deciso di spiegare quali sono le procedure da seguire per le domande in merito all’ottenimento del contributo specifico. Sappiamo bene quanto alta può essere la retta dell’asilo nido e riuscire ad avere un aiuto, si rivela veramente indispensabile. Se si considera l’asilo nido come una forma di sostegno si riesce a comprendere l’importanza di questo bonus.

La domanda per poter ottenere il bonus nido deve essere presentata in maniera specifica, compilando il modulo in ogni sua minima parte.

Tutte le specifiche in merito

Il bonus corrisposto sarà pari al valore delle rette da pagare per quello che riguarda l’iscrizione all’asilo. 11 le mensilità corrisposte. Per tutti i nati nel 2024 per quello che riguarda il bonus il valore sale a 2100 euro, se il nucleo famigliare ha un ISEE pari a meno di 40 mila euro.

Gli importi massimi che vengono corrisposti per tale bonus, sarà pari a 3.600 euro se si ha un ISEE in corso di validità, inferiore a 40 mila euro. Invece si scende a 1500 euro nel caso in cui la famiglia superi i 40 mila euro all’anno. Insomma un bono da ottenere in maniera semplice.