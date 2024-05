Pensioni, col premio estivo dello Stato l’assegno raddoppia: l’accredito sta per arrivare | Le vacanze son regalate

Sta per arrivare l’assegno doppio per tutti i pensionati italiani. Finalmente l’accredito è in arrivo per tutti loro.

Il tempo pensioni molto caldo per ogni singolo cittadino italiano. Dicono che l’Italia sia un paese per vecchi ormai e questo potrebbe voler dire che, buona parte dell’economia si gioca proprio sulle pensioni. La buona notizia è che nel prossimo mese gli importi saranno raddoppiati.

Esattamente come succede per quello che riguarda lo stipendio, per il mese di luglio dovrebbe essere prevista quella che è nota come la quattordicesima mensilità. Questa è una somma aggiuntiva, che i cittadini italiani aspettano con ansia e per la quale ci si chiede quale sia il mese in cui si riceve e l’importo.

L’INPS provvede ad emettere la prestazione ogni anno in maniera automatica e i cittadini che ne possono beneficiare sono coloro che hanno un assegno pensionistico basso e che hanno superato i 64 anni. Per tutti gli altri occorre attendere il rateo di dicembre, in particolare questo vale per coloro che compiono il loro 64esimo anno di età dopo il 31 luglio.

L’importo che si riceve come quattordicesima in genere varia a seconda dei reddito che si percepisce nel corso dell’anno. Vi è quindi un minimo pari a 336 euro e un massimo di 655 euro.

Chi può ricevere la quattordicesima

Cercando di capire qualcosa in più a riguardo, hanno diritto alla quattordicesima tutti i pensionati che percepiscono pensione di anzianità, di vecchiaia, di invalidità, oltre a chi percepisce la reversibilità di un coniuge o di un genitore. Al contrario invece, non ne hanno affatto diritto coloro che percepiscono invalidità civile, assegno sociale, APE sociale e isopensione.

Questo specifico elenco è stato previsto in via specifica dall’INPS stessa. Ovviamente la tipologia di trattamento pensionistico a cui si ha diritto non è sufficiente, occorre anche soddisfare alcuni requisiti specifici.

I requisiti per riuscire ad avere la somma

Il solo requisito dell’età non è certo sufficiente per riuscire a raggiungere il diritto alla quattordicesima. Quindi anche se è vero che superare i 64 anni dovrebbe aprire al diritto alla quattordicesima, occorre anche essere beneficiari di taluni specifici rapporti pensionistici.

Un altro dei requisiti richiesti si basa sul reddito del soggetto. In base al reddito si ha diritto a un importo piuttosto che un altro di quattordicesima. Le tabelle a riguardo possono essere consultate sul web in maniera precisa e puntuale. Nel caso in cui il pensionato pur avendone diritto non riceve la quattordicesima, allora può inoltrare richiesta all’ITAL.