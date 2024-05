Lavoro, 10 mesi di permesso retribuiti per i lavoratori con bambini: il datore non può opporsi in alcun modo

Buone notizie per i lavoratori, il datore di lavoro non si può opporre, è possibile chiedere 10 mesi di permesso retribuito.



Si parla e si sente molto parlare di uguaglianza tra uomo e donna almeno nel mondo del lavoro e nella cura della propria famiglia. Ma ad oggi sembra che l’uguaglianza tanto paventata non sia poi effettivamente messa in campo, in nessuno dei due ambiti.

Ancora nel 2024 la donna sembra comunque avere il carico maggiore per quello che riguarda la cura della famiglia. A tal punto che una donna con figli a seguito, trova non poche difficoltà per quello che riguarda la ricerca di lavoro. Considerata quasi un peso, semplicemente perché ha deciso di diventare mamma.

Ma a prescindere dalle varie polemiche che si possono aprire in merito al bisogno di avere un trattamento egualitario tra uomo e donna sul posto di lavoro, al momento soffermiamoci sulla famiglia e sul quanto sia difficile far conciliare tutti gli aspetti della vita quotidiana di una donna lavoratrice.

Questo è il motivo per cui attualmente, sempre più il ruolo dell’uomo viene equiparato a quello della donna per quello che riguarda la cura e l’educazione dei propri figli. Se è vero che il primo anno di vita di un bambino è il più difficile, riuscire ad avere una collaborazione tra madre e padre è indispensabile.

Il nuovo ruolo dei papà

Finita da tempo ormai, l’era dei papà completamente al di fuori della vita familiare, oggi si cerca un rapporto paritario. Quindi uomo e donna mettono lo stesso impegno nella cura della famiglia, senza distinzione alcuna.

Questo è il motivo principale per cui anche a livello legislativo si sta ponendo sempre maggiore attenzione nei confronti dei diritti di un papà che lavora. Sono previste una serie di modifiche che per il carico familiare saranno molto importanti.

10 mesi di permesso

Le nuove regole per quello che riguarda la cura parentale permetterebbe all’uomo con figli appena nati di chiedere 10 mesi di permesso dal lavoro. Un periodo retribuito all’80% per i primi 2 mesi e al 30% per il restare tempo. Un periodo che si va ad aggiungere ai 5 mesi di maternità di cui gode la donna lavoratrice. Ovviamente si ricorda che, per chi svolge lavori a rischio, questo periodo si allunga.

Insomma maggiori attenzioni nei confronti della famiglia e dei diritti di lavoratori e e lavoratrici. Nel prospetto di una famiglia sempre più egualitaria con pari diritti.