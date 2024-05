Lavoro, l’Italia non è la migliore Nazione in cui rimanere: tutti stanno facendo le valige per trasferirsi qui

L’Italia non è il miglior paese in cui rimanere se si vogliono avere delle buone possibilità. È ora di fare le valigie.

L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la nostra costituzione recita in questo modo. Ma secondo alcuni studi sembra che però non sia il miglior paese dove lavorare. Insomma ce lo dicono le statistiche e in effetti qualcuno potrà dire che è la verità.

Certamente negli ultimi mesi sembra che qualcosa sia cambiato. Numerosi sono i concorsi che hanno avuto avvio proprio in questi primi mesi del 2024 e molte le posizioni messe a disposizione anche grazie a quella che è la sempre maggiore specializzazione delle occupazioni.

Si cerca personale sempre più formato, in grado di continuare a specializzarsi anche dopo aver superato i colloqui ed aver firmato il contratto. Un sistema che però sembra scontrarsi con la possibilità di avere una vita che sia effettivamente dignitosa e con un tenore elevato, proprio come il lavoro sodo dovrebbe permettere.

Quindi se tu che ci stai leggendo sei tra quelli che sta pensando che sia il momento di cambiare aria per riuscire a trovare opportunità migliori, sappi che oggi avremmo un consiglio da darti. Ci sono paesi dove il tuo stile di vita potrebbe cambiare radicalmente.

Nuovo anno, nuova vita

Ormai stiamo facendo i conti con il 2024 già da 6 mesi, eppure sembra iniziato ieri. Ci si aspettava che qualcosa cambiasse, invece attualmente sembra che tutto sia rimasto esattamente come era fino a dicembre. Non è di certo una buona notizia.

Sotto il profilo lavorativo, non solo in Italia è difficile trovare lavoro, ma anche nel caso in cui lo si trovi non si riesce comunque ad avere una vita che sia qualitativamente quella a cui si aspira. Questa è la difficoltà, si credeva che l’introduzione in pianta stabile dello smartworking cambiasse le prospettive. Ma non è semplice, in fondo basta pensare all’’arretratezza che c’è in alcuni settori. Ecco perché alcuni iniziano ad affermare che ci siano paesi dove è possibile vivere meglio.

Una classifica non proprio dignitosa

Nello studio 2023 Global Remote Work Index l’Italia si è posizionata al 26 esimo posto per quello che riguarda la qualità della vita, nella prospettiva del lavoro che si svolge. Tutto sommato potremmo anche dire che, poteva andare peggio no?!

Ma se stai pensando di fare le valigie, sappi che il paese che in molti considerano una vera e propria isola felice allora dovresti prendere in considerazione la Danimarca, prima in assoluto. La meno cara tra i paesi dell’Unione Europea, l’alternativa è Singapore, a livello internazionale.