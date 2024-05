Ricerca personale, contratto a tempo indeterminato da 46mila euro: quest’azienda sta assumendo in massa ovunque

Quest’azienda ricerca personale con contratto a tempo indeterminato da ben 46.000 euro.

Importanti novità per coloro che si ritrovano in questo momento alla ricerca di una nuova opportunità dal punto di vista lavorativo.

Tra le aziende pronte a mettere un considerevole piano di assunzioni da qui al prossimo periodo vi è infatti Primark, che ha da poco aperto un nuovissimo punto vendita nella città di Torino all’interno del distretto To Dream.

Un investimento consistito per la precisione in ben 10 milioni di euro e che ha reso possibile la creazione di 150 nuovi posti di lavoro.

Ecco quindi qui di seguito tutte le informazioni più importanti per quanto riguarda il nuovo piano di assunzioni previsto da Primark.

Primark ricerca personale: le posizioni per addetto alle vendite e store manager

Le posizioni aperte presso Primark grazie al nuovo punto vendita di Torino sono numerose, ma in generale le assunzioni dell’azienda sono previste soprattutto al Nord. Tra le figure in assoluto più ricercate rientra ovviamente quella dell’addetto alle vendite con contratto a tempo determinato. I punti vendita che hanno bisogno di tale figura lavorativa sono nello specifico quelli di Arese, Bari, Brescia, Caserta, Bologna, Catania, Chieti, Firenze, Livorno, Roma, Milano, Torino, Rozzano, Verona e Venezia. Tra i compiti principali che spettano a tale figura vi sono l’allestimento dell’area vendita, la disposizione della merce in magazzino e l’assistenza ai clienti. Importante tra l’altro è avere già esperienza nel ruolo.

Altra figura ricercata è quella dello store manager, con gli assunti che potranno godere di un contratto a tempo indeterminato full time con cinque giorni di lavoro a settimana. Tra i compiti previsti dal ruolo vi sono quelli della gestione commerciale del punto vendita, della gestione dello stock, della formazione del team manageriale e della gestione del conto economico.

Le altre opportunità di lavoro presso Primark

Le figure ricercate da Primark per i propri punti vendita sono però anche altre. Si parte ad esempio dal team manager con contratto a tempo indeterminato full time per cinque giorni di lavoro a settimana nei punti vendita di città come Bari, Caserta, Catania, Brescia, Bologna, Firenze, Milano, Roma, Verona e Torino: tra le mansioni previste quelle della formazione di squadre composte da almeno dieci membri e del coordinamento di servizi specifici. Per le stesse sedi, sempre con contratto a tempo indeterminato e sempre per cinque giorni a settimana full time, si cercano figure anche per il ruolo di department manager.

Per poter presentare la propria candidatura alle varie offerte di lavoro dell’azienda basta recarsi sul sito it.carriere.primark.com e applicare dei filtri a seconda della posizione geografica o anche del tipo di ruolo che si sta cercando. Da lì si può poi provvedere all’invio del proprio curriculum in seguito alla compilazione degli appositi moduli.