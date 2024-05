1,6 milioni di assunzioni entro l’estate: questi candidati sono introvabili | La laurea non è obbligatoria

Sono previste 1 milione e mezzo di assunzioni prima dell’estate. Questo candidato è quello perfetto, ma sono veramente in pochi a saperlo. Non ti serve nemmeno la laurea.

Per tutti i colori che sono alla ricerca di un’occupazione, sembra che questo 2024 si stia aprendo a nuove opportunità, che potrebbero essere molto più interessanti di quello che si pensa. Veniamo da anni in cui si sente dire che i giovani disoccupati sono ormai normalità, non si ha quasi nemmeno più la voglia di contrastare tutto questo.

Ecco che allora in questa prospettiva ci si stava quasi arrendendo. Invece oggi si legge che potrebbe esserci una nuova possibilità per più di 1 milione e mezzo di italiani che sono alla ricerca di lavoro.

In questo secondo semestre del 2024, quanto nel primo trimestre del 2025, sono previste una serie di inserimenti all’interno di numerose aziende sparse su tutto il territorio italiano. Ad analizzare i dati sono stati gli esperti del settore che hanno evidenziato come i prossimi mesi saranno veramente molto importanti per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro.

Non mancheranno opportunità per chiunque sia alla ricerca di un lavoro, indipendentemente dal settore.

La ricerca di operai specializzati

Quello di cui bisogna prendere atto, è che ad oggi trovare lavoro con una preparazione generale, sembra essere quasi impossibile. Le aziende sono ormai convinte che occorre offrire un servizio che sia mirato e puntuale nei confronti di ogni singola persona e delle sue richieste. Per questo motivo si va alla ricerca di operai sempre più specializzati.

Peccato che tutto questo non faccia altro che continuare a scoraggiare coloro che sono alla ricerca di un’occupazione che vogliono candidarsi per le posizioni aperte. La verità è che nel caso del lavoro attuale dà possibilità veramente a tutti.

Cosa ci dicono i dati statistici

A questo punto ci si chiede quali siano i dati statistici in merito alle posizioni lavorative che si apriranno nei prossimi mesi in Italia. Come già accennato saranno più di 1 milione e mezzo e gli italiani che avranno la possibilità di trovare lavoro, alcuni dovranno semplicemente candidarsi, altri potranno prendere parte ai numerosi concorsi pubblici indetti dallo Stato e dagli enti negli ultimi mesi.

Le posizioni aperte sono veramente tantissime, per alcune non serve né specializzazione né tantomeno un titolo di studi specifico. Secondo i report, le regioni che gioveranno maggiormente di tutto questo saranno quelle del sud Italia, oltre alle isole. Tra le figure più ricercate ci saranno sicuramente gli operai specializzati, ma anche coloro che potranno essere inseriti all’interno di contesti lavorativi per quello che riguarda il turismo, le infrastrutture, il manifatturiere italiano, industrie.