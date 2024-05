Lavoro, offerta per i maggiorenni anche senza diploma: stipendio sicuro e formazione inclusa | Basta un click

Ottima offerta di lavoro per tutti i maggiorenni, anche se non diplomati. Si potrà avere finalmente uno stipendio sicuro e formazione costante.

Ottima opportunità di lavoro per tutti i maggiorenni, anche se sono alla ricerca della loro prima occupazione. Questi mesi del 2024 ci hanno insegnato che attualmente sono numerose le possibilità di lavoro messe a disposizione di chiunque sia alla ricerca di un’occupazione. Ciò nonostante negli ultimi anni sembrasse esattamente il contrario. In effetti si è molto sentito parlare di disoccupazione e di tutto quello che comporta.

Purtroppo in un’economia così incerta, negli ultimi anni trovare lavoro sembrava essere veramente un sogno utopico. Ma come è possibile che una nazione come l’Italia non offra sbocchi ai suoi ragazzi, non permetta di realizzare i propri progetti?

Per fortuna che sembra esserci una controtendenza. Numerose le possibilità di lavoro che proprio negli ultimi mesi si stanno aprendo di fronte ai cittadini italiani. Aziende che selezionano personale, enti che indicono concorsi publici, insomma, una necessaria controtendenza rispetto a quello a cui si era abituati fino a non molto tempo fa.

Oggi poi, siamo qui per parlarvi di una proposta di lavoro veramente molto interessante, non saranno pochi i giovani che ne approfitteranno. Ecco allora, tutto quello che si deve sapere in merito.

Un’opportunità che i giovani non dovrebbero lasciarsi sfuggire

L’opportunità a cui ci si riferisce è il Servizio Civile Universale. Essa si rivolge a tutti i giovanissimi dai 18 ai 28 anni, anche se non hanno ultimato il loro percorso di studi. Nell’accedere all’opportunità non vi sono limitazioni di sesso, possono prendervi parte tutti i cittadini italiani e degli stati dell’Unione Europea.

Invece non possono presentare domanda coloro che fanno parte dei corpi militari e delle forze di polizia, ci ha già svolto Servizio Civile e lo ha interrotto prima della scadenza prevista, intrattengono con l’ente un rapporto di lavoro subordinato e retribuito. Anche l’aver riportato condanna toglie la possibilità di prendere parte al progetto.

In cosa consiste il Servizio Civile Universale

Istituito con Decreto Legislativo n.40 del 06/03/2017 il Servizio Civile Universale è destinato alla difesa non armata e non violenta del Paese, educando i popoli alla pace e alla promozione dei valori fondativi della repubblica. Lo si può svolgere sia in Italia che all’estero, per una durata massima di 12 mesi. L’impegno sarà di 25 ore a settimana per circa 5 o 6 giorni.

È possibile presentare domanda nei tempo indicati dal sito www.serviziocivile.gov.it. Indispensabile essere in possesso dei requisiti richiesti.