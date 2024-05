Monete rare, controlla bene il portafogli: se ne trovi una della lista hai fatto bingo | Ti ci compri un’isola

Controlla il tuo portafoglio, potresti avere delle monete rare e non saperlo nemmeno. Sono in molti a restare senza parole quando lo scoprono.

Ogni appassionato di monete rare sa bene che ci sono alcuni conei che hanno un valore veramente molto elevate rispetto a tutti gli altri. Ovviamente parliamo di un valore economico e non quello nominale presente su la moneta stessa. Alcune di quelle che, hanno il valore maggiore sono quasi introvabili.

La storia del conio ci ha insegnato che nel corso degli anni sono molte le monete che hanno acquisito un valore molto elevato ed è successo per i motivi più disparati. In effetti non sono pochi i casi in cui si una moneta può finire per diventare un oggetto del desiderio.

A volerla tutti gli appassionati di numismatica che conoscono molte storie veramente appassionanti per quello che riguarda le monete che hanno il valore più elevato in assoluto. Ma perchè una moneta diventa rara? In genere diventano molto ricercate tutte quelle monete che sono commemorative, nate per ricordare un evento in particolare.

Altre note e ricercate sono quelle che presentano un errore di conio, ovvero quelle che sono state immesse nell’economia generale in una quantità ridotta e per questo risultano difficili da trovare.

Alcune delle monete che hanno il valore più elevato di tutte le altre

Se le antiche monete greche e romane sono da sempre ricercate dai veri appassionati, ci sono alcune che hanno raggiunto un valore veramente molto elevato. Un esempio ce lo offre la Flowing Hair Silver Dollar coniata nel 1794 e fu la primissima moneta emessa dal governo federale degli Stati Uniti, la sua valutazione ha raggiunto i 10 milioni di dollari.

Altrettanto ricercato è il Double Eagle del 1933, dietro a questa moneta c’è una storia veramente molto singolare, ovvero, 10 esemplari sono sfuggiti all’ordine dato da Roosvelt di distruggere la serie in oro di quell’anno quando venne decisa l’uscita dal Gold Standard. L’ultima di queste monete che è stata messa all’asta è stata venduta a un costo di 7,6 milioni di dollari.

Le monete in euro un un elevato valore

Ma anche tra gli euro ci sono alcuni casi in cui le monete hanno raggiunto un elevato valore. Ci sono alcune monete da centesimo che presentano la Mole Altoneliana al posto di Castel del Monte e arrivano a un valore pari a 2500 euro. In molti conosceranno i 20 cent coniati nel 2002 ma con la scritta 1999.

Molto apprezzate nel settore, le monete commemorative. Ma la moneta più rara di tutte è quella dei 2 euro con il volto di Grace Kelly emessa in occasione del 25esimo anniversario dalla scomparsa della principessa. Il suo valore arriva fino a 2000 euro.