900 euro al mese per pochi minuti di lavoro, questo mestiere è il più ambito dagli italiani | C’è posto per tutti

Guadagnare bene lavorando poco? A patto di fare un piccolo sacrificio, questo è possibile, ed è una opportunità aperta davvero a tutti.

Se si è giovani, magari appena usciti dall’università, i lavori che si riesce a fare – tranne qualche eccezione – sono spesso e volentieri sottopagati e poco professionalizzanti.

Fioccano infatti, sulle piattaforme dedicate alla ricerca di lavoro, molte offerte dedicate a chi non ha esperienza: si tratta in genere, però, di soluzioni certamente non pensate e progettate per garantire carriere lunghe e redditizie. I famosi stage e gli apprendistati, talvolta, nascondono in realtà mansioni routinarie, che potrebbe benissimo svolgere un impiegato di concetto già in forze nell’azienda.

Questi lavori “di contorno”, come ad esempio inserire dati in fogli di calcolo, il fare fotocopie o scansioni, il rispondere al telefono, vengono scaricati su giovani alle prime armi, pagati sì e no poche centinaia di euro al mese.

Con la scusa di contribuire alla formazione dell’aspirante impiegato qualificato, tali tipologie contrattuali presentano enormi vantaggi – fiscali, contributivi ed economici – per le imprese che li utilizzano, costringendo il neo-assunto spesso anche a turni massacranti, e senza prospettive reali di crescita professionale. E apparentemente, per chi non ha alcuna esperienza lavorativa, pare proprio che alternative a questo tipo di sfruttamento non vi siano.

Lavorare pochi minuti per 900 € al mese

In realtà una alternativa, reale e praticabile da chiunque, c’è. Certo, non si tratta di un impiego a tempo indeterminato, in un ufficio dotato di tutti i confort.

Ma, di fatto, fare l’apprendista o lo stagista non è che garantiscano poi chissà quali prospettive. E allora, forse è meglio puntare su un lavoro che si può fare sostanzialmente quando si vuole, in location diverse di volta in volta, con pranzi e – spesso – anche cene pagati dal datore di lavoro.

Lavorare come comparsa al cinema

Il lavoro che consente di guadagnare anche 900 € mensili, spendendosi in realtà solo per pochi minuti al giorno, è la comparsa cinematografica. Chiunque lo può fare, basta seguire – sui siti dedicati – dove e quando le troup cercano figuranti e candidarsi direttamente.

E’ ovvio che la presenza sul set non si riduce a pochi minuti quotidiani: assai spesso, chi compare sul video anche solo qualche secondo, è costretto a rimanere a disposizione del regista per ripetere il ciak anche per dieci ore al giorno. Ciononostante, il lavoro vero e proprio si concretizza in realtà in pochissimo tempo: il resto della giornata lo si passa ad aspettare… ma è sempre meglio che fare fotocopie per otto ore di seguito!