Amici, il guadagno di Maria de Filippi è stellare: nessuna come lei in TV | Il suo stipendio è irraggiungibile

L’analisi del reddito percepito dalla notissima conduttrice televisiva ci mostra come il guadagno per le star vada oltre l’immaginabile.

E’ indubbio che Maria De Filippi, oggi, sia da considerarsi uno dei volti più celebri della televisione italiana. Una star assoluta, la quale si è rivelata anche una grandissima imprenditrice.

Maria De Filippi, classe 1961, riesce a dare una svolta alla sua vita grazie all’incontro con colui che poi diventerà suo marito, il non plus ultra dei talk show all’italiana Maurizio Costanzo. E’ ad un convegno sulla pirateria musicale nel 1989 che tra i due nasce qualcosa, che li porterà all’altare nel 1995.

Grazie all’influenza di Costanzo, Maria inizia la carriera come conduttrice televisiva di Amici nel 1992. Da lì in poi è stato un successo dietro l’altro. L’anno successivo diviene anche autrice del programma, che approda in prima serata; nel 1996 lancia la nota trasmissione Uomini e Donne, nel 2000 C’è posta per te e nel 2001 Saranno Famosi, che diverrà successivamente noto come Amici di Maria De Filippi.

Dai primi anni Duemila ad oggi la ruota della fortuna, per Maria De Filippi, ha continuato a girare al massimo, sia sul piano professionale – arrivando anche a presentare, nel 2009, la finale del Festival di Sanremo – sia su quello imprenditoriale, grazie ai grandi fatturati della società Fascino PGT Srl, di cui Maria è socia.

I grandi successi di Fascino PGT

La Fascino PGT è una azienda storica di produzioni televisive, sin dal 1982 dietro ai successi del Maurizio Costanzo Show.

A partire dal 2008, le quote societarie di Fascino sono divise equamente tra RTI – società al 100% controllata da Mediaset – e Maria De Filippi. Oltre ai compensi già di per sé milionari come conduttrice, Maria De Filippi gode pure quindi, annualmente, di dividendi decisamente sostanziosi, distribuiti dalla società. Ma vediamone meglio i dettagli.

Quanto guadagna Maria De Filippi

A quanto risulta dai dati pubblicati recentemente da Italia Oggi, la Fascino PGT ha avuto, nel 2022 un ricavo totale pari ad oltre 75 milioni di euro. Gli utili conseguenti sarebbero più o meno pari a 12 milioni di euro.

Considerando che la De Filippi è socia al 50% della Fascino PGT, alla conduttrice spetterebbero dividendi, per il solo 2022, pari a quasi 6 milioni di euro, che vanno a sommarsi a quelli spettanti per gli anni precedenti: oltre 3 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni per il 2020. E ancora non sappiamo i risultati di bilancio per il 2023…