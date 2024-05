Lavoro, la professione più giusta te la rivela questo test: compilalo gratuitamente e rivoluziona il tuo CV

Se sei alla ricerca di un lavoro questo è il test che ti aiuterà a trovare l’occupazione adatta a te. Lo puoi fare gratuitamente con pochi click.

Dicono che se scegli un lavoro che ti piace ti sembrerà di non aver mai lavorato un giorno in vita tua. In effetti che lo vogliamo o no il lavoro è ciò che influenza buona parte della nostra vita quotidiana. La maggior parte della popolazione mondiale è costretta a lavorare ogni giorno per riuscire a mantenere se stessi e la propria famiglia.

Ma nonostante il lavoro sia effettivamente un bisogno che poi diventa un dovere, nessuno dice che debba essere una sorta di punizione. Ammettiamolo ad ognuno di noi è capitato di lavorare in un posto che proprio non non apprezzava, i colleghi non erano un granché e i propri capi nemmeno a parlarne, eppure hanno dovuto piegarsi e continuare a lavorare.

C’è poi sicuramente chi ha dovuto decidere di fare un lavoro per cui non si sentiva portato, per cui inizialmente non aveva nemmeno le competenze, salvo poi impararle proprio sul campo.

Infine ci sono i fortunati, coloro che fin da piccoli hanno un custodito il sogno di fare un determinato mestiere e alla fine ci sono riusciti, continuano a farlo quotidianamente con estrema passione, con la voglia non solo di avere successo nella propria professione, ma anche di riuscire ad avere dei risultati. Ma possibile che trovare un lavoro che soddisfi il proprio bisogno di affermarsi sia così difficile?

Una scelta veramente difficile

Siamo giovanissimi quando ci troviamo costretti a compiere una delle prime scelte che forse potrebbe in qualche modo condizionare il nostro futuro. Ci riferiamo alla scelta del mio indirizzo di studi. Si inizia dal liceo, dove è possibile decidere se optare per una scuola professionalizzante. Poi si continua con l’università, sembra di non riuscire mai a compiere la scelta giusta. Si continua con il lavoro.

La verità è che un lavoro che non ci soddisfa appieno, finisce per renderci infelici, si ripercuote sulla nostra vita quotidiana, sui rapporti interpersonali, e a volte addirittura sulla salute mentale e fisica.

Ecco come sapere la professione che fa per sé

Ognuno di noi ha delle specifiche propensioni nella vita, c’è chi preferisce lavori manuali, chi preferisce stare a contatto con le persone, chi ha portato per i lavori d’ufficio, chi invece dovrebbe lavorare a contatto con la natura. La scelta giusta ci aiuta a farlo con un semplice quiz

Basta accedere alla pagina Internet, rispondere a semplici domande, per avere subito la risposta ecco in pochi secondi si potrà conoscere qual è la giusta professione e finalmente costruire un curriculum che sia effettivamente vincente.