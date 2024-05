Lavoro, boom di assunzioni in questa città: se ti trasferisci ora c’è posto anche per te | Tira fuori la valigia

In questa città record di assunzioni. Se ti trasferisci da questo momento in questo posto puoi finalmente trovare lavoro.

Troppo spesso si sente raccontare di giovani che per trovare lavoro si devono spostare in città lontane dalla propria casa. Purtroppo questa è la realtà dei fatti se si vuole trovare un’occupazione che sia all’altezza della propria preparazione, ovvero delle proprie aspettative, con ogni probabilità si sarà costretti a doversi trasferire in una città lontana.

A questo punto è possibile può andare alla ricerca di proposte di lavoro e cercare quelle più allettanti in città lontane dalla propria, oppure capire qual è la città in cui si vive meglio. Occorre innanzitutto specificare che in effetti l’Italia offre molte possibilità a coloro che cercano un’occupazione.

In effetti non sono pochi gli studi che si sono soffermati a pensare quale sia la città in cui sia più semplice trovare un’occupazione. Quindi se in passato si cercava di dividere l’Italia tra il Nord e sud, asserendo che la parte più a nord avesse maggiori possibilità, adesso ci si sofferma addirittura sulle città.

Sono stati rilevati nel primo trimestre del 2022. Ovviamente quello che È stato fatto e andare a rilevare Non solo le città in cui è più semplice trovare lavoro, ma anche quelle in cui la vita ha un costo che sia accettabile per il lavoratore. In fondo guadagnare 3000 € al mese, ma dove venne spendere più della metà per il proprio affitto non è che garantisca proprio una vita agiata.

La città italiana in cui si vive meglio

Iniziamo quindi cercando di comprendere quale sia la città in cui si va meglio in assoluto. Secondo il sole 24 ore, che ha condotto un’indagine sulla qualità della vita in Italia sembra che la città in cui si vivere una vita migliore è Bologna, al secondo posto troviamo Bolzano, poi Firenze, Siena, Trento, Aosta, Milano, Pisa, Trieste, Parma.

In questo caso le città del sud finiscono in fondo la classifica con Palermo che la chiude, insieme a Messina, Brindisi, Siracusa, Catania.

Le città dove si trova più lavoro

Iniziamo dagli stipendi, sembra che in Lombardia in Trentino Alto Adige i dipendenti siano pagati molto di più che in tutte le altre regioni italiane. Proprio in Lombardia c’è la città dove è possibile trovare le maggiori possibilità di lavoro. Ovviamente ci riferiamo a Milano, dove a trovare lavoro sono anche coloro che non hanno esperienza, per poter vivere una vita piuttosto agiata devono decidere di vivere in periferia.

Le altre città dove è semplice trovare lavoro sono Roma, che offre un gran numero di opportunità, a Torino, una città industriale per eccellenza, Bergamo e infine Bologna.