Stipendio, bonus 2 giugno per tutti: il guadagno per la festa è incredibile | Controlla bene la tua busta paga

Per tutti i lavoratori è in arrivo il bonus 2 giugno sulla busta paga.

Dopo i ponti a cavallo tra fine aprile e inizio maggio tutti i lavoratori dovranno avere a che fare con la delusione del 2 di giugno che cadrà purtroppo nella giornata di domenica.

La giornata della festa della Repubblica consisterà dunque per coloro che lavorano in una festività non goduta, con la domenica che di base rappresenterà già per quasi tutti una giornata non lavorativa.

Non sarà di conseguenza possibile beneficiare di un giorno di riposo retribuito in maniera regolare in busta paga, ma dato che si tratta come detto di una festività non goduta vi saranno comunque delle tutele per tutti i lavoratori.

Il giorno festivo in questione non sarà lavorativo e proprio per questo motivo verrà considerato allo stesso tempo come una giornata lavorata, con conseguente maggiorazione sullo stipendio.

Il bonus 2 giugno in busta paga

Il 2 giugno non sarà però una giornata di riposo per tutti, basti pensare a coloro che si ritrovano con un impiego nei settori del turismo o del commercio, motivo per cui a seconda dei diversi casi il bonus 2 giugno potrà incidere in maniera diversa sulla busta paga. Si parte da coloro che non dovranno lavorare, che potranno usufruire per il 2 giugno di una maggiorazione sullo stipendio. Nonostante si tratti di una festività non goduta, la giornata in questione verrà comunque considerata come lavorata stando all’articolo 5, comma 3 della legge n. 260 del 1949, con quest’ultima che stabilisce quanto segue: “Qualora la festività ricorra di domenica spetterà ai lavoratori stessi oltre alla normale retribuzione giornaliera anche un’ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera“.

Sulla busta paga ci si va a ritrovare dunque con un giorno lavorato in più, con l’importo della maggiorazione che può variare in base ai modi in cui vengono calcolati gli stipendi: per gli operai che vengono retribuiti in maniera fissa e gli impiegati si parla di un 1/26 della retribuzione lorda, un importo uguale a quanto si percepisce per una giornata di lavoro; per gli operai che vengono retribuiti in misura oraria si parla invece di un importo uguale al compenso orario che viene moltiplicato per le consuete ore lavorative.

Quanto spetta in busta paga a chi lavora il 2 giugno

Molti esercizi legati al settore del commercio così come anche a quelli del turismo saranno come detto aperti anche domenica 2 giugno, per cui molti lavoratori saranno costretti ad affrontare una normale giornata di lavoro. Coloro che lavoreranno, oltre alla normale retribuzione, potranno però vedersi riconosciuta in busta paga una considerevole maggiorazione. A far chiarezza in merito è ovviamente il Contratto collettivo nazionale come ad esempio il Ccnl Commercio.

Stando al Ccnl Commercio i lavoratori che presteranno servizio nella giornata del 2 giugno e più in generale nei giorni festivi hanno diritto ad una maggiorazione consistente in un 30% della loro retribuzione normale, che sale fino ad una percentuale addirittura del 50% nel caso dei lavoratori delle pulizie. Meno fortunati per coloro che lavorano all’interno dei settori del commercio e del turismo e della ristorazione, che si vedranno riconosciuta una maggiorazione del 20%.