Hai una bici? Ti spetta un rimborso straordinario, usala così e ti riempi il portafogli | L’opportunità è ghiottissima

Ecco l’incredibile opportunità per tutti coloro che sono in possesso di una bici.

Ottime notizie per tutti coloro che sono in possesso di una bici e che sono soliti munirsi e fare uso di questo tipo di mezzo di trasporto.

Si sta parlando per la precisione di un’iniziativa che è stata avviata nella città di Firenze e che prende lo specifico nome di Pedala, Firenze ti premia.

Un modo, questo, per incentivare e per spingere più persone possibile ad abbandonare l’utilizzo della macchina a favore di quello estremamente più favorevole all’ambiente della bicicletta.

Tutti quelli che sceglieranno di aderire a questo progetto e di accoglierlo positivamente potranno inoltre ricevere anche interessantissimi premi in denaro.

L’utilizzo della bici: la scelta di Firenze

Firenze ha deciso di spingere con insistenza i propri cittadini all’utilizzo della bici. Si parla nello specifico di 20 centesimi per ogni chilometro che viene percorso e di circa 30 euro al mese, con coloro che percorrono più strade diverse che possono arrivare ad ottenere anche fino a 100 euro circa. Il progetto rientra nel più ampio ambito dell’iniziativa intitolata Firenze per il clima ed è stata finanziata con l’importante somma di un milione e 200mila euro. Ad istituire il progetto sono stati più direttamente l’Assessore all’ambiente e alla transizione ecologica Andrea Giorgio e l’Assessora all’educazione Sara Funaro, con l’iniziativa durerà dal 3 giugno 2024 fino al 2 giugno 2025.

A poter partecipare sono tutti i cittadini con più di 18 anni residenti o domiciliati a Firenze che lavorano o studiano a Firenze e residenti o domiciliati a Firenze che studiano a lavorano nei comuni agglomerati di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa.

Come funziona l’iniziativa

Per quanto riguarda il funzionamento generale dell’intero progetto si possono impostare fino a due tipi diversi di percorsi casa-scuola e casa-lavoro, e viene tra l’altro messo a disposizione un kit creato da Pin Bike costituito da un dispositivo hardware bluetooth che servirà ad attestare il reale utilizzo della bicicletta. In merito invece alle biciclette, potranno essere usate sia quelle ordinarie che quelle a pedalata assistita.

Per le biciclette a pedalata assistita come ad esempio le E-Bike e le Cargo-Bike il Comune di Firenze incentiverà a partire dal mese di giugno l’acquisto, con gli incentivi che potranno essere erogati attraverso la modalità del bonifico bancario. Chi farà uso della bici dopo aver abbandonato i mezzi a motore per gli spostamenti sui percorsi casa-scuola e casa-lavoro potrà ottenere 20 centesimi per ogni chilometro cui si potranno andare a sommare altri 5 centesimi per ogni chilometro effettuato invece su percorsi di tipo generico e interni in ogni caso al Comune di Firenze, per un totale massimo di 2 euro al giorno e di 30 euro al mese. Chi invece faceva uso della bicicletta anche prima potrà guadagnare 15 centesimi per i percorsi casa-scuola e casa-lavoro e altri 5 centesimi per i percorsi generici, per un totale massimo di 1,20 euro al giorno e di 30 euro al mese. Infine, per chi sarà riuscito ad ottenere più punti in App con azioni specifiche come ad esempio la partecipazione ad eventi o i km pedalati ci sarà la possibilità di arrivare fino a premi da 100 o anche 200 euro.