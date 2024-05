Altro che bonus biciclette, con le offerte Eurospin ti porti a casa un missile a pochissimo | Stanno andando a ruba

Se vai da Eurospin ti puoi portare a casa un vero e proprio missile. Altro che bonus biciclette, questa è l’offerta imperdibile.



Quando iniziano a arrivare le belle giornate, inizia a salire anche la voglia di utilizzare un mezzo che non sia l’automobile. Il desiderio di passeggiate all’aria aperta fa valutare la possibilità di avere una bicicletta nel proprio garage. In fondo ammettiamo, chi ha una bici dice di non aver tempo per pedalare, chi non ce l’ha, puntualmente ne desidera una appena le belle giornate si iniziano ad affacciare alla finestra.

In molti ricorderanno che nel periodo Covid lo Stato aveva messo a disposizione dei cittadini italiani quello che molti conoscono come bonus biciclette. Si tratta di un importo che il cittadino poteva utilizzare per l’acquisto di biciclette e monopattino elettrici.

Questi sono due mezzi di locomozione Green che negli ultimi anni hanno riscosso il notevole successo. Non sono pochi coloro che abitanti in centro decidono di utilizzarli anche per andare al lavoro. Ma attualmente giovare del beneficio per l’acquisto delle biciclette non è più possibile.

Proprio per questo specifico motivo occorre affidarsi ai punti vendita che offrono delle ottime offerte per l’acquisto di biciclette, che non sempre sono vendute a buon mercato.

Eurospin e le sue offerte imperdibili

Come tutti sapranno Eurospin è una delle catene di discount più apprezzate in Italia. Una scelta che permette ai cittadini italiani di poter fare la spesa settimanale, senza dover fare troppe rinunce. Questo è la motivazione che ha spinto molti italiani ad andare verso i discount come appunto Eurospin.

I punti vendita presenti su tutto il territorio italiano, mettono a disposizione dei cittadini, non solo una vasta scelta in termini di alimenti, ma di settimane in settimane Eurospin propone numerose offerte con prodotti per la cura della persona, l’abbigliamento e anche per quello che riguarda le biciclette.

Altro che biciclette da discount

nel nuovo volantino Eurospin con le offerte in partenza dal 6 maggio sono morti i prodotti che vengono venduti con il 30% di sconto. Ma anche questa settimana oltre i generi alimentari sono presenti una serie di prodotti molto utili a tutta la famiglia. Per quello che riguarda le biciclette la scelta è molto vasta.

Eurospin propone biciclette per bambini ad appena 130 €, la bicicletta da passeggio per adulti a 149,99 €. Ma per tutti coloro che non hanno nessuna intenzione di pedalare, ci sono anche delle biciclette elettriche a dei prezzi veramente molto interessanti due le biciclette una da uomo e una da donna ha poco meno di 500 € a completare l’offerta cioè la bicicletta elettrica pieghevole a 699,99 €.