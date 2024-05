Affitto scontato, due regioni italiane hanno fatto il botto: trasferirsi qui conviene sempre | Chi ne ha diritto

Ecco due città italiane in cui l’affitto risulta essere incredibilmente scontato.

Uno dei maggiori problemi per tantissime persone in Italia è come ovvio quello dei prezzi eccessivamente elevati degli affitti.

Vi è però una particolare città italiana che ha deciso di prediligere l’istituzione di affitti enormemente scontati cercando in questo modo di incentivare anche tantissimi giovani a trasferirsi lì.

Si sta parlando per l’esattezza del Comune di Mantova, che vuole spingere tantissimi ragazzi a lasciare magari la casa dei loro genitori per prendere casa nel suo territorio.

Al centro della discussione vi è nello specifico un determinato bonus, che può essere ottenuto grazie ad alcuni determinati requisiti.

Affitto scontato: il bonus da 150 euro

Per permettere alle persone e soprattutto ai più giovani di poter godere di affitti scontati nella città di Mantova si è voluta prendere la decisione di istituire il cosiddetto bonus mensile da 150 euro. Il comune ha così indetto un vero e proprio bando di concorso dal nome di Benvenuti in città, con i vincitori che in alcuni casi potranno avere la possibilità di potersi aggiudicare questo bonus anche per un arco di tempo di ben due anni. Il bonus in questione può permettere di rendere più leggero il costo totale dell’affitto di ben 1.800 euro.

Il comune di Mantova ha deciso di riservare questa iniziativa non solo a coloro che si vogliono trasferire ma anche a quei giovani che già si trovano sul suo territorio. Le categorie a cui il bando Benvenuti in città si rivolge sono in particolare le seguenti: i cittadini che hanno preso la decisione di spostare la loro residenza a Monza e i single e le famiglie fino a 36 anni di età che non si trovano a Mantova o che si trovano già in città presso un altro alloggio a patto però che i diretti interessanti stiano venendo fuori per la prima volta in assoluto dal proprio nucleo familiare. I requisiti per poter partecipare al bando sono invece i seguenti: aver trasferito la propria residenza in un alloggio del Servizio Abitativo Sociale o in uno in affitto sul libero mercato; un ISEE compreso tra i 9.500 e i 40.000 euro per chi si trova sotto i 36 anni; un ISEE tra i 14.000 e i 40.000 per coloro che non si trovano inclusi nella prima categoria; essere in possesso di cittadinanza italiana o comunitaria o di un permesso di soggiorno. Il bonus di 150 euro al mese, come già anticipato, può inoltre essere percepito per ben due anni nel caso di coloro che già avevano residenza all’interno del Comune.

Il bando Abitare Borgochiesanuova

Il Comune di Mantova ha poi indetto anche un altro bando dal nome di Abitare Borgochiesanuova, che punta nello specifico ad assegnare in questo quartiere 67 alloggi comunali. A poter prendere parte al bando sono tutti coloro che si ritrovano con un ISEE compreso tra i 14.000 e i 40.000 euro e che non abbiano usufruito di alloggi sociali nel corso degli ultimi cinque anni. Tra i requisiti principali vi sono poi tra l’altro anche quelli consistenti nell’avere la residenza in Lombardia e nell’essere in possesso della cittadinanza italiana o europea.

A poter godere di un punteggio aggiuntivo potranno essere tutte quelle coppie sotto i 36 anni che vengono da diversi nuclei familiari oltre ai lavoratori che non risiedono all’interno del territorio ma che si trasferiranno in un arco di tempo di 20 giorni a partire dall’assegnazione dell’alloggio.