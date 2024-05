Bonus casalinghe, se ti iscrivi ora ottieni una pensione senza precedenti: formazione esclusiva da non perdere

Ecco la pensione che si può ottenere se ci si iscrive al bonus casalinghe.

Tutti coloro che si ritrovano ad occuparsi quotidianamente delle faccende domestiche sono costretti molto spesso ad affrontare situazioni complicate dal punto di vista economico.

I diretti interessati vengono infatti il più delle volte tagliati fuori dalla possibilità di poter godere e usufruire di tutte quelle agevolazioni che vengono riservate ai lavoratori dipendenti.

Per aiutare tutte queste persone si è così deciso di introdurre il cosiddetto bonus casalinghe, istituito con il preciso intento di sostenere e di fornire aiuto a tutte le donne e a tutti gli uomini che svolgono principalmente attività e faccende di tipo domestico.

Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere in merito al bonus casalinghe 2024.

Bonus casalinghe: di cosa si tratta

Come anticipato rapidamente poco sopra il bonus casalinghe consiste in un sostegno a tutte le donne e a tutti gli uomini che svolgono principalmente lavori di tipo casalingo, anche se si sta parlando per la precisione di un aiuto non monetario che dà la possibilità di poter far proprie determinate competenze attraverso la frequentazione di corsi di formazione. La normativa che regola questo tipo di bonus è la Legge 13 ottobre 2020 n. 126, che ha permesso di stanziare una cifra di circa 3 milioni di euro ogni anno a partire per l’appunto dal 2020: tutti gli enti che si occupano di questo tipo di formazione possono ricevere finanziamenti che oscillano tra i 100.000 e i 300.000 euro.

Il bonus casalinghe è riservato in particolare alle donne che non si ritrovano coinvolte in maniera diretta nel mercato del lavoro e che si occupano prevalentemente di faccende domestiche. Queste persone hanno dunque l’opportunità di ricevere e di seguire corsi di formazione e per il proprio sviluppo professionale, e i criteri per poterne usufruire sono i seguenti: non bisogna essere necessariamente donne, non bisogna avere un lavoro retribuito e bisogna essere assicurati contro gli infortuni domestici grazie all’INAIL.

Come poter richiedere il bonus casalinghe

Il bonus casalinghe consiste dunque in un programma di tipo formativo, con gli enti responsabili che si occupano dell’erogazione gratuita di un vario tipo di corsi di formazione. Per l’iscrizione bisogna essere in possesso non solo di un documento di identità valido ma anche del certificato INAIL relativo all’assicurazione contro gli infortuni di tipo domestico. I destinatari del bonus possono scegliere liberamente a quale corso formativo prendere parte, e alcuni tra i corsi erogati vertono sui seguenti argomenti: creazione di contenuti digitali, comunicazione e collaborazione online, alfabetizzazione su dati, sicurezza online, gestione domestica, servizi al cittadino.

I corsi hanno una durata di dodici mesi e vengono erogati in modalità telematica da remoto. Il bonus casalinghe 2024 non avrebbe inoltre alcun legame stretto con la tabella ISEE, con la richiesta che può essere presentata semplicemente sul portale INPS nella seguente maniera: trovare la sezione Fondo Casalinghe e Casalinghi sul sito dell’INPS; accedere con le proprie credenziali SPID, con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o con la Carta di Identità Elettronica (CIE); seguire le istruzioni per poter compilare la propria domanda.