ZTL, stretta su i furbetti: in modi (illegali) per non pagare non funzionano più | Se ti beccano sei in grossi guai

Inasprite le sanzioni per chi è “beccato” a trasgredire, entrando in ZTL in modo non autorizzato. Ma quali sono i metodi illeciti più usati?

Le ZTL, acronimo che sta per “Zona a traffico limitato“, sono presenti in moltissime città della nostra penisola, e consistono in aree specifiche- generalmente il centro cittadino – nel quale sussistono precise limitazioni all’utilizzo di veicoli a motore.

A delimitare l’uso di auto, moto ed altri veicoli nella ZTL è il codice della strada, congiuntamente a specifiche ordinanze comunali. In genere, per accedere all’interno di tali aree è necessario passare da varchi elettronici, i quali sono in grado di verificare in tempo reale chi entra, fotografando la targa del veicolo.

Il nuovo codice della strada ha peraltro incrementato il valore delle multe riservate a coloro che accedono irregolarmente nelle ZTL. Come riporta infatti il comma 14 dell’Art.7, “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati“, la violazione del divieto di circolazione nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83,00 € a 322 €.

Il libero accesso alle Zone a traffico limitato è sempre consentito alle biciclette ed alle auto elettriche e ibride: per gli altri mezzi a motore, invece, gli enti locali preposti stabiliscono, come detto, delle limitazioni di orario, talvolta facendo anche pagare un apposito ticket.

L’ingresso non autorizzato in ZTL

Va però segnalato un aspetto importante, generalmente non sempre ben compreso da chi è solito infrangere questo tipo di norme. Un conto è, infatti, entrare abusivamente in ZTL passando dagli appositi varchi: in tal caso gli apparecchi elettronici registrano la targa e le autorità inviano, successivamente, la sanzione da pagare.

Altra cosa è, invece, l’aggirare – tramite azioni evasive – i varchi stessi, o attraversare questi ultimi camuffando in qualche modo la targa del mezzo. In tal caso, com’è intuibile, si compiono ulteriori atti illeciti, i quali non fanno altro che inasprire le sanzioni.

Accedere illecitamente nelle ZTL

Tra i metodi più diffusi per accedere illecitamente alle ZTL ce ne sono un paio decisamente pericolosi, per le violazioni che si compiono. Il primo è quello adottato talvolta da autisti di furgoni, i quali, semplicemente aprendo il portellone posteriore, riescono ad “ingannare” il varco elettronico, rendendo impossibile il riconoscimento della targa.

Decisamente peggio fa chi invece evita i varchi d’ingresso, accedendo direttamente dalle vie d’uscita dalla ZTL – le quali ovviamente non presentano apparecchiature elettroniche di riconoscimento targa – maneggiando contromano. In tal caso, alla sanzione prevista per l’accesso abusivo in ZTL si somma anche quella relativa all’andare contromano, portando anche, in alcuni casi, alla decurtazione di punti sulla patente o addirittura alla sospensione di quest’ultima per un certo periodo di tempo.