Bonus trasporti, nuova ondata di fondi statali: ora lo distribuiscono solo a chi soddisfa questi requisiti

Scopriamo assieme a chi è destinato, per il 2024, il nuovo Bonus trasporti. Per poterne usufruire cambiano, rispetto al passato, i requisiti.

Nel 2022, grazie al Decreto Aiuti (DL 50/2022), al fine di contenere il caro prezzi conseguente all’aumento del costo del carburante, viene istituito per la prima volta il Bonus trasporti.

All’inizio l’agevolazione consisteva in un voucher da 60 € per l’acquisto di un abbonamento per un mezzo di trasporto pubblico, a patto che il reddito personale del richiedente non avesse superato, l’anno precedente, i 35.000 €. Con il 2023 il bonus viene rinnovato, ma a condizioni maggiormente ristrette: la soglia di reddito è infatti stata portata a 20.000 €, riducendo in questo modo sensibilmente la platea dei beneficiari.

L’entità dello stanziamento di danaro pubblico per finanziare la misura si è però rivelata insufficiente, nel tempo, a coprire tutte le richieste, tanto da istituire, mese per mese, dei veri e propri click day, durante i quali soltanto sarebbe stato possibile aderire all’iniziativa.

Ma cosa sappiamo in relazione al Bonus trasporti 2024? Di fatto, se visitiamo la pagina dedicata al bonus dal Ministero dei Trasporti, l’agevolazione risulta terminata, per esaurimento della dotazione finanziaria. Tuttavia, per l’anno in corso, esiste la possibilità di richiedere l’agevolazione attraverso altre vie.

La social card “Dedicata a te”

Per quanto ad oggi ci è noto, una modalità agevolata di acquisto di biglietti ed abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblici dovrebbe essere prevista a breve per tutti i titolari della social card “Dedicata a te”. E’, questa, una carta acquisti per i beni di prima necessità, inaugurata lo scorso anno e prorogata anche per il 2024.

I requisiti per ottenerla sono diversi, ma il principale è quello di avere un ISEE familiare non superiore a 15.000 €. Per avere la carta, il cittadino non deve fare alcunché: sono direttamente i comuni italiani a contattare chi ne ha diritto.

Social card e acquisto agevolato di biglietti e abbonamenti

L’importo caricato una tantum sulla carta sarà pari, per il 2024, a 420 € e – come detto – per la prima volta consentirà anche di acquistare biglietti ed abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblici.

Una volta che il comune riconosce al nucleo familiare i requisiti per l’utilizzo della carta, essa deve essere ritirata dal beneficiario direttamente presso gli sportelli di Poste Italiane. La carta, ovviamente, è completamente gratuita e può essere esclusivamente utilizzata per l’acquisto di beni di prima necessità. Alcuni esercenti, inoltre, applicano uno sconto dedicato, pari al 15%.