Mercato tutelato, combatti il caro bollette con un modulo: la possibilità sta per scadere | Risparmio assicurato

Un semplice modulo di permettere di contrastare il caro bollette, questo grazie al mercato tutelato, puoi sfruttare la possibilità ancora per poco tempo.



Come tutti ben sapranno, dal 1 gennaio 2024 è stato previsto che per quello che riguarda le bollette della luce, dovesse passare tutti al mercato libero. In molti si aspettavano che questo cambiamento potesse portare un netto vantaggio per quello che riguarda il risparmio sull’energia elettrica. In effetti il caro bollette ha messo letteralmente in ginocchio le famiglie, questo ha fatto in modo che si venisse a creare un malcontento comune.

La verità è che purtroppo siamo nel bel mezzo di una crisi economica, con i prezzi in continua aumento, per qualsiasi tipologia di bene. Questo è il motivo per cui il vero obiettivo della maggior parte delle famiglie è quello di riuscire ad avere un buon risparmio.

Ma sei in un primo momento si credeva che il mercato libero potesse migliorare la situazione, con il tempo ci si è resi conto che tale miglioramento non solo non è avvenuto, ma anzi ci sarebbero delle condizioni contrattuali che non sono particolarmente chiare al consumatore. Ecco che allora si sta inserendo la retromarcia e si vuole tornare al mercato tutelato.

Per tutti coloro che volessero compiere questo passo, potrebbe essere di nuovo possibile. Si sta valutando la possibilità di un dietrofront.

Bollette salate e poco chiare

In questi primi mesi di mercato libero, quello che si è ottenuto, secondo molti clienti, sono bollette estremamente care, le cui voci non sono affatto chiare. Insomma sembra che sulle fatture che di mese e mese arrivano le famiglie italiane vi siano dei costi nascosti che in molti faticano a comprendere.

Questo è il motivo principale per cui non sono poche le famiglie che starebbero decidendo di ritornare al mercato tutelato. A confermare tali indicazioni generali sarebbe il presidente di Arera, chiamata difendere i diritti dei consumatori.

Il mercato tutelato potrebbe permettere un buon risparmio

A confermare questa tendenza sarebbe Stefano Besseghini. Il presidente di Arera avrebbe confermato optare per il mercato tutelato, per poi passare alle tutele graduali potrebbe permettere un risparmio annuale pari a 70 €. Questo succederebbe per via della presenza di costi costi fissi che influenzano e non poco il conteggio finale di ogni bolletta.

La scelta di tornare al mercato tutelato è ancora aperta, ma solo fino a fine giugno del 2024. Proprio per questo motivo si consiglia a tutti i consumatori ancora indecisi di scegliere quella che è la strada migliore in assoluto.