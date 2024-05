Insetti in casa addio, il nuovo incentivo statale è una salvezza: richiedilo subito e di’ addio alle zanzare

Finalmente grazie al nuovo incentivo statale potrai definitivamente dire addio agli insetti in casa. Richiedilo subito.

Ancora un bonus molto importante per le famiglie italiane. Sono molti che potranno beneficiare di un importo utile per rendere la propria abitazione molto più efficiente. Questo lo scopo principale di una serie di bonus che nel corso degli ultimi anni sono stati inseriti dallo stato nell’economia italiana, prevedendone un netto miglioramento.

Ricordiamo che negli anni passati era stato il 110% il vero e proprio principe dei bonus destinati a migliorare l’abitabilità delle abitazioni di buona parte della popolazione italiana. Purtroppo però il suo cattivo utilizzo ha fatto in modo che non venisse rinnovato. Attualmente però, non mancano possibilità in termini di interventi per gli immobili.

2 sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la loro introduzione, da una parte la possibilità per gli italiani di avere un buon risparmio, dall’altra la possibilità di avere case Green. In tale prospettiva sono molte le possibilità messe a disposizione di coloro che sono proprietari di un immobile.

Anche questo nuovo bonus di cui qui parleremo punta a migliorare le abitazioni a renderle maggiormente confortevoli per l’individuo. Una misura che rientra nel più ampio ambito di quelli che sono gli interventi di ristrutturazione degli immobili.

Bonus zanzariere quando viene riconosciuto

Come ormai tutto il popolo italiano è abituato, ad ogni bonus è possibile avere accesso solo nel caso in cui si rispettino determinati requisiti. Innanzitutto deve essere dimostrabile che le zanzariere siano in possesso di alcune certificazioni tra cui la marchiatura CE. I prodotti che vengono installati devono essere tutti conformi agli standard europei di salute e di sicurezza.

Il valore Gtot deve essere inferiore ai 0,35 e si deve essere in possesso di certificato. Inoltre esse devono essere poste a protezione delle vetrate ed essere mobili. Nel caso in cui tali requisii non vengano rispettati, allora non si avrà accesso al bonus.

I numeri dell’incentivo

La spesa sostenuta per l’installazione delle zanzariere deve essere provata attraverso dei pagamenti effettuati con mezzi tracciabili. Inoltre il massimo di spesa che può essere oggetto di bonus è pari a 60 mila euro. Il bonus sarà fruibile sotto forma di detrazione IRPEF o IRES a seconda che si sia persone fisiche o titolari di un’attività professionale.

Le agevolazioni saranno corrisposte per una misura pari al 50% dell’importo speso per poter installare le zanzariere e far in modo che l’abitazione goda della loro presenza divenendo più confortevole.