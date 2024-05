Sicurezza casa, la soluzione te la regala Amazon: questo dispositivo è rivoluzionario | Meglio di un cane da guardia

Amazon ti permette di avere una maggiore sicurezza all’interno della tua casa: ecco come.

Tra i fattori che più di tutti sono riusciti praticamente a rivoluzionare la vita all’interno degli ambienti domestici vi è senza ombra di dubbio Alexa.

L’assistente vocale di Amazon è un dispositivo in grado di fornire un numero innumerevole di servizi, che possono consistere non soltanto nella gestione della musica ma anche per esempio nel fornire informazioni e notizie in tempo reale oltre che ne controllo di altri dispositivi smart.

Tutti coloro che sono in possesso di Alexa desiderano ovviamente comprendere come poter sfruttare in pieno le sue potenzialità, con lo stesso assistente vocale che dimostra tra l’altro di essere un tipo di dispositivo in continua evoluzione.

A dimostrazione di ciò la capacità dell’assistente vocale di rendersi utile anche per quanto riguarda la questione della sicurezza domestica.

L’utilità di Alexa per la sicurezza della casa

Alexa può essere impiegata da tutti coloro che ne sono in possesso anche come un mezzo per aumentare la sicurezza all’interno della propria casa. Prima di tutto l’assistente vocale può essere dotata di sensori di movimento che devono però essere attivati. Dopo aver aperto l’app di Alexa sul proprio dispositivo bisogna andare alla sezione Dispositivi e poi successivamente Echo & Alexa: una volta qui bisogna selezionare un dispositivo e attivare poi in seguito la cosiddetta rilevazione di movimento a ultrasuoni.

Alexa può anche essere dotata di una specifica routine. Sempre sull’app apposita bisogna andare per l’appunto alla sezione Routine in modo così da poter stabilire le azioni di Alexa in risposta alle eventuali attività che siano state individuate dai sensori di movimento. A questo punto è possibile impostare le azioni che si desiderano, che possono consistere per esempio nell’invio di notifiche sul proprio cellulare, per poi infine salvare le impostazioni e verificare di persona che queste ultime funzionino nella maniera corretta.

Alexa e la funzionalità di telecamera di sorveglianza

Altra interessantissima funzionalità e caratteristica di cui è dotata Alexa consiste inoltre nella sua capacità di fungere da telecamera di videosorveglianza. All’interno delle impostazioni relative all’Echo Show si può attivare il cosiddetto Monitoraggio casa, trasformando l’assistente vocale in una vera e propria telecamera di sicurezza.

Dopo aver effettuato l’accesso alle impostazioni si può passare alla fotocamera e attivare a questo punto da qui il monitoraggio casa. Una funzionalità, questa, che dà la possibilità di effettuare l’accesso alla Live View grazie alla dashboard della Casa Intelligente e la selezione del proprio dispositivo preferito.