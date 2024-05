Phishing, difenditi dai truffatori con questa regola: d’ora in poi sarai intoccabile | Ti basta un minuto

Ecco il metodo ideale per potersi proteggere dalla trappola del phishing.

Tra le trappole più pericolose per quanto riguarda in generale il mondo di internet vi è senza ombra di dubbio il phishing.

Tra i metodi in assoluto più efficaci per potersi difendere da questo tipo di truffa vi è quello di affidarsi a delle password che siano il più possibile sicure.

Spesso e volentieri si tende ad affidarsi anche e soprattutto per pigrizia a delle password eccessivamente semplici, con la tendenza a scegliere sempre una stessa password per diversi servizi per questioni di memoria e per facilitare l’accesso.

Ciò però è assolutamente sbagliato, e qui di seguito saranno elencati alcuni consigli su come poter creare delle password sicure e a prova di truffa.

Gli errori da non commettere nella creazione di una password

Quando si tratta di dover creare una password gli errori che vengono commessi sono numerosi. Stando a quanto indicato da Splash Data nel 2017 alcune delle password in assoluto più utilizzate erano le seguenti: qwerty, 12345, 123456789, football, iloveyou, password o anche 123456. Errore ancora più grave di quello di scegliere password troppo deboli consiste inoltre nel fare uso della stessa identica password per siti e servizi diversi.

Ciò viene definito come password reuse, con un hacker che potrebbe riuscire a violare i server di un sito specifico impadronendosi così di tutte le password. Per poter verificare se le nostre password sono state rubate esistono diversi metodi anche piuttosto semplici: prima di tutto si può provare semplicemente ad indovinare una password in base ad informazioni personali di una persona come data di nascita, nome o anche i nomi di eventuali animali domestici, ma si può ricorrere anche all’intercettazione di una password mentre questa viene trasmessa su una rete. Vi sono poi anche i concetti di shoulder surfing, che consiste nel mettersi alle spalle di qualcuno osservandolo mentre digita una propria password, e di attacco brute force, cioè la prova automatico di un enorme numero di password finché alla fine non viene trovata quella giusta.

Proteggersi dal phishing: i segreti per una password perfetta

I consigli su come poter creare una password forte e sicura sono numerosi. Prima di tutto è importante la lunghezza, che dovrebbe essere di almeno 12 caratteri: tra questi dovrebbero essere presenti numeri, lettere e soprattutto caratteri speciali. In totale vi sono a disposizione ben 95 caratteri diversi. Le caratteristiche generali di una password sicura devono dunque essere le seguenti: mista e composta sia da caratteri maiuscoli che minuscoli che da numeri e caratteri speciali, lunga con almeno dodici caratteri, e senza senso cioè non consistente in parole di senso compiuto che possono essere ritrovate su un qualsiasi dizionario di lingua italiana.

Gli errori da dover evitare sono invece i seguenti: fare ricorso a caratteri o a sequenze ripetute come ad esempio abcdefg o 333333; effettuare modifiche di carattere banali come ad esempio la chiocciola al posto della a, o anche fare affidamento su informazioni di tipo personale come la data del proprio compleanno o il proprio nome.