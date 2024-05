Hair stylist, i suoi guadagni sono inaspettati: per diventarlo basta un diploma | Apri subito il tuo locale

Ecco a quanto possono arrivare i guadagni di un hair stylist: cosa serve per poterlo diventare.

Tra i tipi di lavori che in tantissimi giovani desiderano poter intraprendere vi è senza ombra di dubbio quello dell’hair stylist.

Lo stipendio di un parrucchiere può variare in base a diversi tipi di fattori, come ad esempio l’esperienza maturata o anche se il lavoratore in questione è autonomo oppure al contrario dipendente.

I guadagni che possono essere ottenuti sono in ogni caso importanti, anche se è necessario che il diretto interessato si aggiorni di continuo in merito a tutti gli aspetti della propria professione.

Cosa fa un hair stylist

Il lavoro di un hair stylist non si basa semplicemente sul taglio dei capelli o sulla loro colorazione, con le mansioni che devono essere svolte che possono dunque essere di vario tipo. Alcuni dei compiti principali che deve saper svolgere al meglio un parrucchiere sono i seguenti: taglio e lavaggio dei capelli, messa in piega, colorazione, permanente, promozione e vendita di prodotti di bellezza di vario tipo.

L’hair stylist si occupa molto spesso direttamente del lavaggio dei capelli dei clienti, una primissima fase che risulta essere di vitale importanza non solo per poter entrare in confidenza con gli stessi clienti e per farli sentire a proprio agio ma anche per conoscere la tipologia di capello con cui si sta avendo a che fare. Un buon parrucchiere deve saper dare i giusti consigli su taglio e colore dei capelli ideali, ma la professione in questione può comportare un numero maggiore di responsabilità nel caso in cui l’hair stylist sia anche il proprietario del salone in cui lavora. Tra gli altri possibili compiti di questa figura lavorativa possono esserci inoltre anche la sterilizzazione delle attrezzature e la pulizia dei locali oltre alla gestione degli appuntamenti e delle prenotazioni da parte dei clienti.

Hair stylist: a quanto può ammontare il suo stipendio

I guadagni di un hair stylist possono variare a seconda dell’esperienza, e bisogna considerare anche se il lavoro in questione è da autonomo o da dipendente. Il lavoratore autonomo deve avere a che fare con le spese riguardanti partita Iva e affitto del locale, e deve inoltre preoccuparsi anche di mettersi alla ricerca dei propri clienti. Lo stipendio degli autonomi può poi andare incontro a numerose variazioni prendendo in considerazione elementi come ad esempio le numerose spese da dover sostenere per mantenere il locale, per i dipendenti e per le attrezzature oltre che per il commercialista e per l’affitto.

Per quanto riguarda lo stipendio di un hair stylist dipendente, questo varia principalmente in base all’esperienza maturata sul campo. Un apprendista che si ritrovi alla sua primissima esperienza può guadagnare tra i 700 e gli 800 euro al mese, ma i guadagni possono arrivare anche fino ai 2.000 euro mensili. Ricordando come il lavoro degli hair stylist dipendenti sia disciplinato dal CCNL Acconciatura ed Estetica, lo stipendio di questa figura lavorativa può essere a seconda dei casi dei seguenti tipi: tra 600 e 800 euro per uno stage, circa 1.100 euro al mese per un livello medio, circa 1.500 euro per un parrucchiere con esperienza elevata, tra i 1.500 euro e i 1.850 euro per un hair stylist. Per poter diventare parrucchiere vi sono due opzioni possibili: seguire un corso di formazione di due anni per poi sostenere un esame di abilitazione, o richiedere l’abilitazione presso la camera di commercio dopo due anni di lavoro da lavoratore subordinato o cinque anni di apprendistato in un salone professionale.