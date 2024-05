TikTok, l’app ti regala uno stipendio da dottore: guadagnare da casa non è mai stato così semplice | Attiva l’account

Ecco come riuscire a guadagnare grazie a TikTok: attiva subito l’account.

Il mondo dei social network è in continua espansione ed evoluzione, anche se non tutti i social riescono ad avere lo stesso successo e a raggiungere la stessa popolarità.

Tra i social di maggior successo e maggiormente in voga in questi anni vi è senza ombra di dubbio TikTok, che ogni singolo giorno presenta delle nuove funzionalità e dei nuovi interessantissimi usi sia per le aziende che per i singoli utenti.

Grazie all’utilizzo di TikTok è possibile riuscire ad ottenere guadagni considerevoli, motivi per cui sempre più giovani si accingono a scaricare l’app e ad attivare un proprio account personale.

Per riuscire ad ottenere cifre importanti è però vitale seguire alcune strategie specifiche.

TikTok: come avere successo

L’età media degli utenti iscritti oggi a TikTok si aggira in generale tra i 16 e i 28 anni, e il tempo che viene trascorso sulla piattaforma risulta essere sempre in media di circa 52 minuti al giorno. Per poter imparare a sfruttare al meglio questa piattaforma è importante utilizzarla il più possibile in modo da poterci entrare in confidenza, e alcuni dei consigli principali su come poter guadagnare tramite il suo uso sono i seguenti: utilizzare gli hashtag, in modo da ottenere sia visibilità che nuovi follower; interagire con i propri follower, con la creazione di contenuti che possano portare ad interventi da parte di questi ultimi; pubblicare costantemente contenuti, in modo da tenere alta l’attenzione dei propri follower.

Per poter guadagnare TikTok mette inoltre a disposizione dei suoi utenti diversi strumenti, ma prima di tutto è fondamentale che gli stessi utenti siano in grado di creare contenuti che siano interessanti e accattivanti oltre che capaci di portare a numerose reazioni e interazioni. Per poter fare soldi attraverso l’uso della piattaforma bisogna avere almeno 18 anni, e per prelevare i propri guadagni è possibile collegare l’account a canali di pagamento di vario tipo come ad esempio Paypal.

TikTok: i consigli su come guadagnare per gli utenti e per le aziende

Le soluzioni per guadagnare su TikTok sono numerose sia per gli utenti che per le aziende. Da un punto di vista più generale, alcuni dei consigli principali risultano essere i seguenti: fare soldi tramite le live, un modo per interagire con i propri follower e per ottenere delle donazioni che si possono poi convertire in denaro vero; fare ricorso a partnership e a sponsorizzazioni, con i creator che possono decidere di siglare degli accordi e di creare dei contenuti per promuovere dei determinati prodotti in cambio di denaro; fare uso del cosiddetto affiliate marketing, cioè il promuovere dei prodotti attraverso dei link di affiliazione.

Altre strategie estremamente utili consistono infine nel flipping account, cioè il creare degli account che dopo aver raggiunto una certa popolarità e un certo successo vengono venduti ad altri utenti, o anche nella figura dell’influencer marketing, persone che consigliano gli altri utenti su alcuni determinati prodotti e che vengono per questo pagati dalle aziende produttrici di quegli stessi prodotti.