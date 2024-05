Despar, nuove assunzioni sbloccate da oggi: ricercato personale anche senza esperienza | C’è posto per tutti

Oggi sono state sbloccate nuove assunzioni dalla catena di supermercati Despar. Si cerca personale anche senza esperienza.

Ancora un’ottima opportunità di lavoro viene proposta per tutti i disoccupati che sono alla ricerca della loro opportunità. Questa volta a mettere a disposizione dei contratti veramente molto interessanti è la Despar. Catena di supermercati molto presente non solo in Italia ma nell’intera Europa.

1400 sono i negozi che si contraddistinguono per il marchio Despar, gigante per quello che riguarda la Grande Distribuzione Organizzata. Nella nostra penisola i punti vendita sono dislocati in ben 17 regioni italiane, ma sono 48 i paesi in cui p presente il gruppo Spar International.

Ma ancora non contenti i dirigenti della catena hanno deciso di ampliare ancora di più il loro raggio di azione e hanno deciso quindi di aprire la possibilità di essere assunti a un buon numero di candidati. Entro la fine del 2024 si investiranno ben 100 milioni di euro per aprire circa 35 punti vendita e ampliare i 33 store che sono già presenti sul territorio.

Insomma un progetto di espansione che ha aperto la possibilità a molti professionisti di trovare occupazione, ma anche a moltissimi ragazzi senza alcuna esperienza. Insomma, un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire, che non ricapiterà molto facilmente.

Posizioni e requisiti

Despar non va alla ricerca solo di personale generico, ma anche di figure specifiche che troveranno il contratto che da molto cercavano. Le aree di lavoro oltre che nei punti vendita, anche nella sede centrale, nella sezione logistica e nello stabilimento della produzione di carni. Quindi si ricerca personale generico, per cui è possibile candidarsi anche senza alcuna esperienza.

Si chiede invece, di aver già ricoperto il ruolo per ciò che riguarda i responsabili del punto vendita, coordinamento del reparto, capo reparto. Inoltre si cercano addetti alle vendite per quello che riguarda il settore pane e pasticceria, ortofrutta. Esperienza indispensabile anche per il gastronomo, macellaio, pescivendolo. Per ognuno di loro, viene proposto un contratto a tempo indeterminato a tempo pieno.

Come candidarsi alle posizioni aperte

Per candidarsi a una o più posizioni che vengono aperte da Despar, da ricoprire nei diversi punti vendita dislocati sul territorio italiano, ci si deve collegare al sito ufficiale Despar e quindi cliccare sulla sezione “lavora con noi“. Nel momento della candidatura è anche possibile indicare la preferenza geografica.

Entro la fine del 2024 si verrà convocati per la selezione definitiva e l’ingresso all’interno del punto vendita di preferenza.