Guadagno passivo, 8.000 euro l’anno direttamente nel conto corrente senza lavorare: questa è una vera svolta

Potresti avere ben 8000 euro di guadagno passivo all’anno, senza nemmeno aver bisogno di lavorare. Li ricevi direttamente sul tuo conto corrente.



Considerata la grande difficoltà che gli italiani hanno trovato negli ultimi anni a riuscire ad avere un’occupazione fissa, non sono in pochi coloro che hanno deciso di insegnarsi. Insomma sono riusciti a trovare delle nuove strade per poter avere una rendita che permettesse di avere a fine anno un buon guadagno. In questa prospettiva ci sono alcune attività che hanno preso un notevole slancio, anche grazie all’incontro di domanda e offerta.

Quello di cui stiamo parlando e che permetterebbe una rendita passiva senza troppo sforzo, sono gli affitti brevi. Non sono pochi gli italiani italiani che essendo proprietari di un’abitazione, hanno deciso di metterla a disposizione dei turisti, o degli avventori, alla ricerca di un posto in cui soggiornare. Questo è successo sia per persone che erano in possesso di più di un’abitazione, sia per coloro che vivendo in una casa di proprietà, hanno deciso di spostare la loro residenza in una casa in affitto, facendo fruttare la casa dei proprietà.

Grazie alla grande distribuzione per quello che riguarda il mobilio, è possibile arredare una casa senza spendere un patrimonio, quindi prepararla ad accogliere dei clienti, si rivela oltre modo facile. Questo è il motivo per cui in tanti hanno deciso di intraprendere proprio questa attività.

Di contro è stato possibile trovare anche un buon riscontro da parte della richiesta. Sono sempre di più le persone che decidono di optare per una casa vacanze, piuttosto che per un albergo. Le motivazioni sembrano semplici da individuare.

Le case vacanze come veri rivali degli alberghi

A dirci che le case vacanze si stanno prendendo buona parte del settore alberghiero, sono proprio i numeri. In effetti gli italiani si sono resi conto della convenienza di affittare una casa, rispetto ad avere semplicemente una camera d’albergo. Innanzitutto questa è la scelta migliore perché decide di fare delle vacanze piuttosto lunghe, in quanto conveniente è il livello di prezzo.

Senza considerare che in genere una casa vacanze offre molta più libertà rispetto a una camera di albergo. Ovviamente ciò non toglie che soggiornare in un hotel offre una serie di vantaggi che una casa vacanza di sicuro non può offrire. Ad ogni modo sembra che nel post COVID, nei momenti in cui italiani hanno incominciato a viaggiare di nuovo, questa tipologia di strutture ha preso veramente il volo.

Quanto si guadagna una casa vacanze

A conti fatti secondo una media che è stato possibile ottenere grazie a uno studio condotto Halldis nel 2021, il guadagno medio derivante da una casa vacanza, è di circa 8000 € all’anno. Quindi si tratta di 700 € al mese che entrerebbero in maniera molto semplice, provvedendo solo alla pulizia dell’abitazione al momento della partenza degli ospiti.

Una soluzione che si rivela essere veramente molto interessante, da prendere in considerazione sia come primo lavoro, che come seconda entrata.ovviamente ribadiamo che le cifre appena scritte sono in media tenendo presente che ci sono città in cui è possibile guadagnare più denaro rispetto ad altre.