Telefonia, l’offerta Kena è in scadenza: questa volta è una bomba | 150 giga gratis e minuti illimitati

L’offerta che viene proposta da Kena risulta essere veramente imbattibile sul mercato della telefonia. Chiami senza limiti.



Dicono che il risparmio parta dalle piccole cose. Ecco che questo si traduce nel bisogno di trovare sconti e tariffe vantaggiose su qualsiasi bene prodotto si va si voglia acquistare, ovvero di cui si ha bisogno. Esattamente come prima di fare la spesa settimanale, si cercano le offerte che meglio si adattano al proprio budget, allo stesso modo, si cerca di trovare prezzi vantaggiosi su molte altre spese fisse che si hanno all’interno della propria abitazione.

Delle spese inderogabili che ognuno di noi ha è quella per la telefonia, oltre a ciò che riguarda la capacità di poter navigare in Internet velocemente. Le compagnie telefoniche negli ultimi anni hanno introdotto dei piani tariffari veramente molto vantaggiosi.

I grandi marchi, come Vodafone, Wind 3 e Tim, hanno dovuto fare i conti con il crescente numero di piccole società, che con prezzi veramente molto vantaggiosi hanno rubato loro una fetta importante nei mercato. Tra di loro possiamo citare ad esempio Iliad, che nel corso degli anni grazie ai suoi prezzi veramente molto bassi, dato del filo da torcere a molte compagnie.

Tra le ultime comparse sul mercato Kena mobile, La compagnia telefonica, mette a disposizione una tariffa veramente allettante. Sono gli ultimi giorni per potervi aderire.

Come è cambiata la telefonia negli ultimi anni

in realtà ciò che è cambiato oltre ad essere i prezzi praticati dalle compagnie, sono soprattutto le modalità con cui ognuno di noi utilizza il proprio smartphone. Ad oggi quest’ultimo è un elemento indispensabile per chiunque lo utilizzi tanto per svago quanto per lavoro. Pensare di utilizzare il proprio smartphone solo per telefonare è qualcosa di ormai antiquato, boomer.

Quello che quindi possiamo affermare che le compagnie telefoniche si sono dovute adeguare, inserendo all’interno delle loro offerte, non solo minuti illimitati, ma anche la connessione al web che sia la più conveniente possibile.

L’offerta messa a disposizione da Kena mobile

Mentre Vodafone, Tim e Wind tre si fanno la lotta, proponendo quella che dovrebbe essere l’offerta più vantaggiosa, Kena mobile ha deciso di battere tutti. Lo fa mettendo a disposizione del consumatore un’offerta veramente imperdibile.

quello che viene proposto a un prezzo veramente unico, sono 150 giga per navigare sul web, al posto dei 100 precedentemente previsti dal piano, minuti illimitati e 200 SMS al mese. Il tutto ha un prezzo di soli 5,99 € al mese, senza costi di attivazione, e con il primo mese completamente gratuito. È possibile attivare l’offerta in maniera immediata sul sito web, oppure recandosi presso i point Kena presenti all’interno dei centri commerciali in Italia.