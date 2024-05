Vita lunga, il segreto è in quello che mangi: con questi alimenti ti sentirai sempre un ragazzino | Riempi il carrello

Per poter vivere più a lungo devi assolutamente includere nella tua dieta i seguenti alimenti.

Tra i metodi più efficaci per poter riuscire ad allungare la propria vita vi è quello di fare ricorso ad una corretta e sana alimentazione.

Ciò secondo l’esperto di longevità Dan Buettner, che ha voluto fornire preziosissimi consigli relativi ai tipi di cibi che vale assolutamente la pena inserire all’interno della propria dieta.

L’esperto in questione, per chi non lo conoscesse, è l’autore del bestseller The Blue Zones Kitchen, un libro all’interno del quale viene stilata una lista di più di 100 ricette che prendono spunto dal tipo di alimentazione seguito dalle cinque comunità a livello mondiale che risultano essere più longeve.

Ecco dunque quali sono gli alimenti che secondo Dan Buettner sono in grado di allungare la vita delle persone.

Gli alimenti che allungano la vita: la frutta, le verdure e la frutta secca

Un primo tipo di cibo in grado secondo Dan Buettner di allungare la vita è la frutta, che deve essere mangiata principalmente quando fresca e di stagione: tra i tipi di frutta da prediligere vi sono anche e soprattutto agrumi, banane, mele, meloni e melagrane. Si passa poi ovviamente alle verdure, stavolta non solo fresche e di stagione ma anche in salamoia o essiccate: tra quelle da preferire vi sono quelle a foglia verde come ad esempio verza, cavolo, barbabietole, spinaci e broccoli, e tra i tipi di alimenti che si possono abbinare non solo alle stesse verdure ma anche alla frutta vi sono sia cereali integrali che legumi.

Un terzo tipo di alimento che può allungare la vita è la frutta secca, ricchissima di sostanze nutritive, di vitamine, di sali minerali e di antiossidanti in grado di apportare un innumerevole quantità di benefici all’organismo. La quantità ideale da consumare secondo Buettner consiste in un paio di manciate al giorno, e cioè 60 grammi circa: è bene dunque inserire all’interno della propria dieta noci, arachidi o anche mandorle.

Gli alimenti che allungano la vita: il pesce, il tofu e le bevande vegetali

Altro alimento da inserire nella propria dieta è il pesce: particolare preferenza è da dare ad acciughe, sardine, trote o anche dentici, mentre è consigliabile cercare di evitare il più possibile pesci di allevamento. Altro cibo utilissimo ad allungare la vita è il tofu, ricchissimo di ferro, Omega 3 e di proteine oltre che ipocalorico: alimenti come per l’appunto il tofu sono soliti inoltre subire una lavorazione industriale minima.

Ultimo tipo di alimento che può aiutare le persone ad allungare la propria vita consiste infine nelle bevande vegetali: tra queste quelle cui conviene fare maggior ricorso sono secondo Dan Buettner il latte di soia, di mandorle o anche di cocco.