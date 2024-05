Bonus spesa, 460 euro per le famiglie con questo ISEE: li spendi dove vuoi ed esci col carrello sempre pieno

460 euro di bonus spesa per le famiglie che hanno questo ISEE annuale. Puoi finalmente riempire il tuo carrello.

Bonus a favore delle famiglie che sono in difficoltà. Con l’aumento dei prezzi di tutti quelli che sono i beni di prima necessità, anche fare la spesa è diventato oltremodo difficile. In effetti non è certo semplice riuscire a far quadrare i conti all’interno di una famiglia e lo è ancora di meno quando l’inflazione è una sorta di condanna che cala sulle teste di moltissimi italiani.

Dicono che ad influenzare il budget familiare siano le spese per l’automobile, quelle per l’affitto o il mutuo, senza considerare poi le bollette. Ma sono in pochi a prendere in considerazione la possibilità che ci sia un’altra voce ad influenzare il portafoglio italiano, ovvero la spesa quotidiana.

Senza fare i conti in tasca a nessuno, sembra che in media le famiglie italiane spendono tra i 350 e i 500 euro al mese solo per la spesa alimentare, senza considerare l’influenza di prodotti specifici in caso di allergie e necessità di vario genere. Insomma, una somma importante su un salario medio tra i 1200 e i 1300 euro al mese.

Fortuna che sembra ci siano un nuovo bonus che possa aiutare a riempire il carrello senza aver il minimo pensiero a riguardo.

460 euro di bonus per le famiglie meno abbienti

I 460 euro in questione arriverebbero alle famiglie italiane grazie a quella che tutti conoscono come carta “Dedicata a te”. Il sussidio economico era già stato previsto lo scorso anno e non sono state poche le famiglie a portarvi avere accesso. Essa potrà essere utilizzata presso i punti vendita aderenti, per l’acquisto di pasta, uova, pesce, carne e tutti i beni considerati di prima necessità, oltre che per il pagamento degli abbonamenti ai mezzi pubblici e il rifornimento di benzina.

Attualmente per poter iniziare a consegnare la carta a coloro che ne saranno i beneficiari manca ancora il decreto attuativo, che però dovrebbe essere presentato a breve.

Come poterne beneficiare

Sembra che per quest’anno saranno molte di più le famiglie che potranno beneficiare del sussidio. Infatti è prevista la consegna di un numero maggiore di carte, previste grazie alla disponibilità sia delle nuove, che di quelle rimaste dello scorso anno.

Per poter avere la carta “dedicata a te”, non si deve provvedere a nessuna richiesta, infatti essa verrà assegnata in base al reddito familiare con liste aggiornate in possesso dei comuni di residenza. Probabilmente verrà alzata la soglia ISEE e vi sarà un rimaneggiamento che provvederà a decretare i nuovi beneficiari.