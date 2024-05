Stipendi, questa regione li ha altissimi: in Italia nessuna riesce a superarla | Se vivi qui sei davvero fortunato

In Italia nessuna regione ha gli stipendi alti come questa. Se vivi in questa zona delle penisola sei veramente molto fortunato.



Ebbene sì, in Italia ci sarebbe una regione felice in cui gli stipendi sarebbero più alti che in tutte le altre presenti sul nostro territorio. Nel momento in cui tanto si discute proprio sui compensi che spettano ai lavoratori, sapere che c’è una regione in cui l’impegno che ci si mette nello svolgere la propria attività lavorativa viene ripagato nel miglior modo possibile, incoraggia molti a continuare nella ricerca di opportunità migliori.

Di tanto in tanto si sente dire che le sigle sindacali hanno raggiunto un nuovo accordo con le aziende, per migliorare le condizioni economiche dei contratti collettivi del lavoro. Fermi ormai da molto tempo alcuni dovevano essere rinnovati addirittura dal 2019, come quelli del commercio. Era quindi il momento di intervenire e di offrire possibilità migliori ai cari lavoratori.

Probabilmente tra coloro che non hanno paura di fare la valigia e partire, c’è chi si chiede a questo punto se ci sia una regione dove gli stipendi siano migliori. Per questa volta vorremmo rimanere nella nostra cara Italia senza guardare al di fuori del nostro territorio.

Quindi incredibilmente occorre sottolineare come nonostante uno stipendio medio che tutto sommato non si rivela a essere dei peggiori, ci sarebbe una regione dove si vive meglio di altre.

Lo stipendio medio in Italia e la professione è meglio pagata

Stando a quello che ci dicono gli studi in merito alla retribuzione italiana, i numeri confermano che la retribuzione annua lorda media a livello nazionale è di 30.284 €. Un valore che diminuisce per gli operai che si fermano a 25.522 € all’anno, aumenta esponenzialmente per i dirigenti che guadagnano 103.418 € all’anno.

in linea di massima uno stipendio su 13 mensilità netto nella nostra penisola si aggira intorno ai 1800 €, 1500 per gli operai. Tra le professioni in cui è possibile guadagnare una cifra maggiore, ci sono coloro che sono specializzati in materie chimiche, oppure apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Le città e le regioni che permettono un guadagno maggiore

questi sono i valori medi di un’Italia, che tutto sommato non sembra avere molto da invidiare ad altri paesi europei. Nonostante ciò ci sono delle discrepanze tra regione e regione, ma anche un netto spacco tra il Nord e il sud. Ad esempio al Nord si guadagna nel 14% in più rispetto al sud.

La prima tra le regioni che hanno gli stipendi medi più arti c’è la Lombardia, seguita dal Lazio e ai piedi del podio e la Liguria. Rovesciando la classifica tra le regioni in cui i lavoratori sono peggio pagati figurano Puglia Calabria e Basilicata.