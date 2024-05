Influencer, questa modella di Instagram non esiste ma guadagna più di te: lo stipendio è senza limite

Questa modella che vedi su Instagram non esiste, ma ha uno stipendio che non ha alcun limite, un’influencer molto seguita.

Negli ultimi mesi gli influencer sono finiti sotto le luci dei riflettori, non tanto per il successo ottenuto in rete, ma piuttosto per tutta una serie di eventi che hanno finito per rovinare le loro carriere. Non vorremmo cadere in argomentazioni scontate, ma tutti conoscono il caso di Chiara Ferragni con il pandoro Balocco. Molto se ne è parlato e sembra che abbia spinto la regina delle influencer sull’orlo del fallimento.

Le chiacchiere che si sono susseguite in merito, sono veramente moltissime. Lei intanto si è chiusa in un silenzio che cerca di preservare il salvabile. Perchè purtroppo, esattamente come il lavoro di influencer offre un gran numero di possibilità lavorative, allo stesso modo, basta un piccolo errore per perdere veramente tutto.

Un lavoro che potrebbe permettere di guadagnare importanti somme di denaro, ma allo stesso tempo, di perderle velocemente. Il pubblico non perdona e basta un passo falso per rischiare di perdere veramente tutto.

Ma questi non sono gli unici aspetti della vita social che ha caratterizzato le ultime settimane. Molto si sta discutendo per quello che riguarda, l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Sembra che questa abbia abbattuto ogni barriera.

Le modelle generate con l’intelligenza artificiale

Secondo le statistiche riportare da HypeAudition ci sono le modelle create con l’intelligenza artificiale, che guadagnerebbero tre volte di più delle influencer in carne ed ossa. Numerosi sono i nomi che si sono diffusi, tra cui Emily Pellegrini che ha sedotto uomini della politica e dello sport. Inoltre Aitana Lopez, che su OnlyFans guadagna 10 mila dollari al mese e Alba Renai conduttrice dell’Isola dei Famosi spagnola.

L’Italia risponde con Francesca Giubelli la prima influencer del nostro paese creata con l’AI. Una questione che ha suscitato non poche critiche sull’utilizzo di questa nuova tecnologia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Giubelli (@francescagiubelli)

Francesca Giubelli ha anche la spunta blu

L’influencer sarebbe nata nel gennaio di quest’anno, dall’intuizione di 3 ragazzi imprenditori del digitale Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Francesco Giuliani. Ad oggi questa idea è divenuta un vero e proprio caso di studio, in grado di attirare le attenzioni di buona parte del pubblico social.

“Abbiamo creato il progetto partendo con un esperimento social per indagare sull’accettazione di un’influencer virtuale da parte degli utenti. Eravamo convinti che la presentazione di una figura di questo tipo avrebbe incuriosito il pubblico“, queste le parole dei tre ragazzi. Riflettori accesi sulla modella e non poche critiche.