Concorso università, 50 posizioni aperte per diplomati: contratto sicuro | Mancano pochi giorni per la domanda

Il nuovo concorso di questa università mette a disposizione 50 nuovi posti di lavoro.

Un nuovo concorso è stato di recente indetto dall’Università di Firenze allo scopo di poter reclutare 50 nuove figure lavorative di categoria C e di posizione economica C1 nell’ambito del settore amministrativo.

Coloro che risulteranno vincitori del concorso potranno ottenere un posto nell’Area Servizi alla Didattica ed entreranno a far parte della sezione amministrativa in veste di collaboratori e per collaborare alla programmazione di attività di vario tipo.

Tali figure si dovranno poi occupare tra l’altro anche di attività back office e front office per gli studenti e per i docenti oltre che dell’organizzazione di diversi tipi di eventi relativi alla vita universitaria e accademica.

Ecco dunque qui di seguito tutto ciò che c’è da sapere per quanto riguarda il nuovo concorso indetto dall’Università di Firenze.

Concorso Università di Firenze: i requisiti per poter partecipare

Requisito indispensabile per tutti coloro che intendono prendere parte al concorso dell’Università di Firenze consiste nell’essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, con i candidati che devono tra l’altro essere cittadini dell’Unione Europea o comunque parenti di cittadini dell’Unione Europea. In caso di extracomunitari, questi devono essere invece in possesso di un regolare permesso di soggiorno, Tra i tipi di requisiti che vengono richiesti vi è anche il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne penali e la regolare posizione in merito agli obblighi di leva per quanto riguarda coloro che sono nati fino al 1985.

Ad essere previste dal concorso vi sono anche delle riserve di posti: 10 posti per i soggetti che appartengono alle categorie protette stando alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 8 posti per i volontari delle Forze Armate e 4 posti per coloro che hanno terminato il Servizio Civile Universale senza demerito.

Le prove del concorso

Il concorso dell’Università di Firenze prevede una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. Tra gli argomenti da dover studiare per poter sostenere i test rientrano la normativa sul diritto allo studio, la normativa e i processi riguardanti la didattica universitaria, il processo di accreditamento e la qualità dei corsi pre e post laurea, competenze digitali di base e conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale.

La prova preselettiva, prevista per la settimana dal 3 al 7 giugno 2024, si terrà da remoto e prevede delle domande a risposta multipla. Coloro che si saranno posizionati tra i primi 250 posti potranno ottenere l’accesso alla prova scritta, che verrà svolta sempre da remoto e che si terrà nella giornata dell’11 giugno 2024: per superare il test bisognerà raggiungere un punteggio di almeno 28/40. Infine la prova orale, che si baserà su un colloquio sugli argomenti d’esame e che verrà considerata superata sempre con un punteggio di almeno 28/40.