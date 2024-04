Vuoi diventare ricco? Il tuo destino è indicato dallo zodiaco: questi segni sono i più fortunati di tutti

Magari non è vero, ma dare uno sguardo alle stelle per sapere cosa ci riserva il futuro può spingerci a fare i passi giusti per arricchirci.

L’astrologia è ovviamente una pseudoscienza, nel senso preciso che non esiste alcuna prova scientifica che ad un segno zodiacale corrisponda un determinato carattere o che, grazie alla cosiddetta “carta del cielo”, si possa predire il futuro di una persona.

Ciononostante, esistono diversi studi seri che si sono concentrati sul senso e sul significato di questa plurimillenaria arte, cercando di carpirne il segreto che l’ha resa da tempo una mantica estremamente apprezzata da moltissime persone.

Uno degli autori “di peso” che si è occupato, in tempi non sospetti, di astrologia, è il noto fondatore della psicologia analitica Carl Gustav Jung. Secondo costui, semplificando un po’, ciascuno dei dodici segni zodiacali rappresenta un compendio della realtà psichica: ognuno di essi, cioè, costituisce un archetipo dell’ombra, ovvero la parte nascosta della nostra psiche, ove risiedono gli istinti, gli egoismi e l’essenza più primitiva di ciascuno di noi.

Pertanto può avere senso interrogarsi sui segni zodiacali e chiedersi, ad esempio, quali sono quelli che, tendenzialmente, risultano più fortunati degli altri in relazione all’accumulo di ricchezze.

Diventare ricchi secondo l’astrologia

E’ chiaro che non si diventa ricchi semplicemente perché si è nati in un determinato periodo dell’anno. Esistono ben altri fattori capaci di determinare il nostro successo, come la famiglia, il contesto sociale, l’intelligenza, la fortuna, ecc. Ma supponiamo che i segni dello Zodiaco ci diano indicazioni su aspetti caratteriali nascosti di ciascuno di noi: in tal caso una mano, se pur piccola, la possono dare.

I nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo – 19 aprile), ad esempio, tenderebbero ad essere estremamente sicuri di sé, prendendosi talvolta dei rischi che generalmente gli altri evitano a gambe levate: ciò li rende estremamente abili nell’investire – in borsa come in nuove ipotetiche attività – ma al contempo questo loro essere incauti li espone a fallimenti anche pesanti.

I segni zodiacali di maggior successo

Molto meglio quindi una personalità più equilibrata, ma al contempo in grado di crearsi le giuste circostanze per fare soldi: è questo il caso del Toro (20 aprile – 20 maggio).

Un ulteriore segno di grande possibile successo è infine il Leone (23 luglio – 22 agosto), il quale tendenzialmente è molto simile all’Ariete: ama il rischio e non ha difficoltà a gettarsi in nuove avventure, soprattutto imprenditoriali. Ha però dalla sua anche una elevata capacità di leadership, tanto da renderlo un possibile grande manager o – addirittura – capitano d’industria.