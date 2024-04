Truffe con l’AI, così ti portano via tutto ciò che hai: meglio non cascarci | Le riconosci da questo dettaglio

Nuove truffe con AI, ti portano via tutto quello che hai se ci caschi. Le puoi riconoscere da questo importante dettagli, attenzione!

Negli ultimi mesi siamo stati testimoni di un aumento esponenziale di quelle che sono le truffe sul web. Sono moltissimi gli utenti che denunciano l’essere stati vittime di malintenzionati che attraverso diversi portali sono intervenuti degli internauti. Spesso per uscire la truffa si fa leva sulla ingenuità della persona, che ricevendo alcune tipologie di messaggio, crede di essere stato contattato per un motivo specifico.

Purtroppo occorre prendere atto, anche qui curiosando tra i numeri della polizia postale, che utilizzando il web come facciamo in maniera quotidiana, siamo altamente il rischio. Non sono state poche le denunce pervenute negli ultimi mesi da persone che nonostante tutta l’attenzione, sono state truffate, hanno visto i loro conti completamente svuotati.

Ma ciò che forse è peggiore in tutto questo è probabilmente la difficoltà, anche in seguito a denuncia, di riuscire a tornare in possesso di quello che era il proprio denaro. Proprio per questo motivo la polizia postale e alcune associazioni, hanno deciso di lanciare un monitor per chiedere maggiore attenzione a tutti i cittadini.

Secondo gli esperti ci sarebbero alcuni segnali che permetterebbero di comprendere che si sta rischiando di essere vittima di una truffa. Proprio per questo motivo occorre prestare attenzione.

Come difendersi da tutto questo

Mai come in questo caso è possibile affermare che la difesa è il miglior attacco. Cosa vuol dire questo? Semplicemente che conoscere come agiscono i malintenzionati sul web, permette di difendersi e di proteggere tutti i propri risparmi. Le stesse banche negli ultimi mesi hanno proprio dovuto inviare dei messaggi di allerta, per fare in modo che i cittadini siano protetti dalle truffe che dilagano.

Il consiglio generale che può essere applicato è quello di non fidarsi mai dei messaggi che arrivano da siti ufficiali. Spesso loro interno è presente un link a cui non bisogna accedere. È importante tener presente che negli enti di credito, né tantomeno quelli statali invierebbero mai messaggi per la conferma di informazioni personali.

Alcuni dei messaggi phishing più comuni

Sono ormai alcuni mesi che i truffatori utilizzano un’intelligenza artificiale per procedere con l’invio di messaggi falsi. McAfee ha avviato uno studio appositamente dedicato alle truffe online, elencando quelli che sono i cinque messaggi più comunemente utilizzati per portare via il denaro ai risparmiatori.

Tra i testi a cui non bisogna dare peso ci sarebbero: “ Hai vinto vinto un premio”, messaggi che sembrano di avviso dalle banche, informazioni in merito ad acquisto, messaggi per la verifica di una posizione, testi in cui si dichiara di avere avuto difficoltà per la consegna di un pacco.