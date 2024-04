Bonus asilo nido, comunicazione urgente dell’INPS: pubblica la data dei nuovi accrediti | Finalmente sono in arrivo

Sul bonus asilo nido interviene all’Inps con una comunicazione urgente. Sono state rese note le date per l’accredito del sussidio.



Lo Stato italiano nell’ultimo anno ci ha abituato a un gran numero di bonus. Essi non sono altro che un sussidio ho offerto le famiglie italiane per poter affrontare determinate spese. Inserite all’interno dell’economia per via di un quadro generale non esattamente florido come dovrebbe essere.

Che l’Italia sia sotto assedio di una grave crisi economica, lo sentiamo dire spesso, ce ne accorgiamo anche noi stessi in maniera quotidiana, quando riusciamo ad affrontare piccoli imprevisti quotidiani. Questo probabilmente è il motivo principale per cui sono e molti ad attendere e che vengano Date indicazioni in merito ai pagamenti di questi bonus.

Lo Stato italiano grazie ai suoi bonus ha dato un po’ di respiro alle famiglie, che si sentivano oppresse nel gestire spese particolarmente elevate. una delle voci di spesa che influisce maggiormente sul budget familiare di coloro che hanno dei bambini piccoli, è quella per il pagamento della retta per l’asilo nido.

A tal proposito è utile ricordare come, il nido non rientri all’interno dell’obbligo scolastico, presente in Italia, si tratta di un aiuto importante sia per la crescita del bambino sia per la gestione familiare.

L’importanza dell’asilo nido

In passato la maggior parte dei bambini, iniziava la scuola a partire dai tre anni, con quella che attualmente viene nominata scuola dell’infanzia. Attualmente sono sempre sempre di più le famiglie che decidono di mandare i propri bambini al di sotto degli anni all’asilo nido.

A differenza di quello che si possa pensare, l’asilo nido non è solo un’ottima alternativa per coloro che sono genitori entrambi lavoratori, ma si rivela un elemento importante all’interno dello sviluppo psico cognitivo del bambino. Per il piccolo è indispensabile socializzare della sua stessa età riuscì a svolgere attività che siano idonee al suo essere un infante. Questo è il motivo per cui anche le mamme non lavoratrici dovrebbero scegliere di mandare i propri bambini al nido.

Le date del pagamento per il bonus nido

È già da alcuni anni che gli italiani possono beneficiare del bonus nido, può essere utilizzato per pagare le rette mensili degli asili pubblici o privati, ma anche per poter avere un supporto nei casi in cui il proprio figlio abbia dei problematiche particolari. Quest’anno però c’è stato un piccolo ritardo nei pagamenti dei bonus.

L’Inps tramite una circolare pubblicata sul suo sito fa sapere che attualmente è attiva la nuova funzionalità che permette alle sedi territoriali di gestire il pagamento del bonus nido. Perché avesse già presentato la domanda in precedenza, sono già stati erogati i primi pagamenti. Si sottolinea come la domanda per beneficiare del bonus deve essere inoltrata telematicamente tramite sito ufficiale Inps.