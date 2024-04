Vecchie piastrelle avanzate, non buttarle: sono un tesoro da riciclare | Con un po’ di creatività ottieni regali unici

Ecco il modo migliore per riciclare le vecchie piastrelle: non dovete assolutamente buttarle.

Nel caso ci si ritrovi a dover rimodernare e rinnovare pavimenti o pareti della propria casa un consiglio che vale assolutamente la pena seguire consiste nell’evitare di buttare le vecchie piastrelle.

Quando si ha a che fare con delle piastrelle ormai vecchie che sono avanzate la strategia migliore è quella di cercare di riutilizzarle, e ciò può valere incredibilmente anche per quelle rotte.

In particolare a rappresentare una risorsa notevole sono le piastrelle di ceramica, utilissime quando si tratta di dover rinnovare da cima a fondo gli angoli della propria casa.

Ecco quindi qui di seguito alcune delle idee migliori per poter riutilizzare le vecchie piastrelle avanzate.

Le migliori idee per riciclare le vecchie piastrelle avanzate: le pareti e i pavimenti

Le vecchie piastrelle possono essere reimpiegate quando si tratta di rinnovare gli ambienti della propria casa per un’incredibile varietà di scopi, a partire dai pavimenti e dalle pareti fino ad arrivare agli accessori della cucina o agli ambienti esterni. Si parte dunque dalle pareti, per cui si possono scegliere delle piastrelle uguali tra di loro o che sono diverse per quanto riguarda disegno e colore: tra i tanti oggetti che è possibile realizzare vi sono ad esempio dei portafoto o anche degli appendiabiti.

Si passa poi ai pavimenti, con le piastrelle che possono essere impiegate per rendere più vivaci e colorati oltre che di conseguenza meno anonimi l’ingresso o i corridoi di un’abitazione. Altre idee estremamente interessanti consistono nel creare una sorta di passerella nel giardino di casa o anche una scala interna.

Riciclare le piastrelle: le idee per la cucina e per gli esterni

Le piastrelle vecchie o rotte possono essere riutilizzate anche per la cucina, in particolare per la creazione di utilissimi oggetti e accessori di vario tipo. Un esempio potrebbe consistere nella creazione di un vassoio, per cui vi è da rispettare il seguente procedimento: dipingere il vassoio con della vernice per legno; munirsi del numero sufficiente di piastrelle; incollare le piastrelle; farle asciugare; fare uso della malta per riempire gli spazi vuoti tra le varie piastrelle; utilizzare un panno umido allo scopo di rimuovere lo stucco in eccesso.

Per quanto riguarda gli ambienti esterni, le piastrelle possono essere usate anche per creare tavolini e sedie da sistemare poi successivamente in giardino così come sul balcone. Il procedimento è il seguente: farsi preparare da un falegname una base di compensato che possa ricoprire la parte superiore del tavolo; sistemare le piastrelle; mescolare la malta; posizionare le piastrelle e farle asciugare; rimuovere dai bordi la malta in eccesso; costruire un telaio in legno da fissare attraverso l’uso di una sparachiodi.