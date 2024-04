Batteria auto a terra, il meccanico non serve più: il consiglio di mio padre batte gli esperti | Meglio provarci subito

Se hai la batteria dell’auto a terra, dovresti seguire proprio il consiglio degli esperti. I nostri padri hanno sempre fatto in questo modo.

Nella propria carriera di automobilista, sarà successo quasi a tutti che la batteria della propria auto faccia i capricci. La batteria all’interno di una vettura si rivela essere uno degli elementi essenziali per il suo funzionamento. Per questo motivo motivo ci si pone molto attenzione, considerando che il suo esaurirsi rischia di far rimanere tutti a piedi.

Con le auto di fabbricazione più recente, restare a piedi perché la batteria si è esaurita è quasi impossibile. Tali vetture hanno un funzionamento tale che tutte le componenti elettroniche si spengono automaticamente nel momento in cui si arresta il motore.

Avere problemi ad avviare l’automobile per via della batteria, era molto più comune con le auto di vecchia produzione. Ma essendo la batteria un elemento deteriorabile, può capitare che essa termini il suo ciclo vitale, finendo per non avere abbastanza energia per avviare la vettura.

Quando si rimane a piedi per una problematica di questo genere, si hanno diverse alternative da poter mettere in atto. La prima è quella di recarsi presso il più vicino rivenditore di ricambi auto, per acquistare una nuova batteria. Ma se si vuole risparmiare ci sarebbe un’alternativa altrettanto valida.

Quanto dura in media la batteria di un’auto

È possibile che tornando la propria automobile ferma al parcheggio, ci si accorga che la batteria è completamente scarica, nel caso in cui si lascino accese in avvertitamente le luci e la vettura, l’autoradio, o qualsiasi altro elemento che viene utilizzato in maniera elettronica. Ma quando la batteria è piuttosto datata, è possibile che lasciando la vettura spenta per diversi giorni, essa non parta.

Gli esperti di automobili, ci dicono che in media la vita di una batteria auto è pari a cinque anni, il costo della sua sostituzione dipende dalla tipologia di vettura. Ogni macchina ha una batteria rotata di energia diversa ed è caldamente sconsigliato acquistare una batteria che abbia una potenza in più a quella indicata.

Il trucco per riavviare l’automobile

I nostri padri hanno sempre fatto così, se la vettura è parcheggiata leggermente in discesa, è possibile provare a riavviarla. Basta posizionare il cambio sulla seconda marcia, tenere un piede sulla frizione e uno sull’acceleratore.

Quindi o occorre chiedere a qualcuno di spingere la macchina, mentre da fuori si viene spinti, si procede rilasciando la frizione e spingendo in basso gradualmente il pedale dell’ acceleratore. Il freno a mano verrà abbassato con calma, l’auto dovrebbe in questo modo ripartire. A questo punto si rivela importantissimo non spegnere la vettura per almeno 15 minuti, dando il modo alla batteria di ricaricarsi.