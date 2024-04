Risparmio auto, altro che Ecobonus 2024: questa soluzione è ancora più conveniente | Cambi macchina quando vuoi

Ci sarebbe una soluzione molto conveniente che ti permetterebbe di risparmiare sulla tua auto. Ecco come fare.

L’automobile è una delle più influenti tra le voci di spesa all’interno di ogni singola famiglia. Innanzitutto l’acquisto, un vero e proprio investimento che spesso può arrivare a costi veramente molto elevati. Le automobili che di base potevano avere già un un prezzo piuttosto importante, con l’introduzione delle auto elettriche è lievitato ulteriormente.

Il costo per l’acquisto dell’auto però è solo la punta di un iceberg, che si compone di il costo del carburante, quello di manutenzione, cambio pneumatici, bollo auto, RC auto. Spese che si rivelano indispensabili, alcune delle quali imposte dalla legge, altre invece importanti per permettere alla vettura di avere una vita che sia la più lunga possibile.

Considerando una situazione economica che è spesso precaria, si circa quindi in modo per riuscire ad avere un buon risparmio sulle spese per l’automobile. Sembra che ad andare incontro agli automobilisti sia una formula che fino a non pochi anni fa era considerato da pochi, in alcuni casi quasi svantaggiosa.

Stiamo parlando del noleggio a lungo termine, che ormai non è più ad esclusiva appannaggio dei professionisti, ma è stato ampliato. Proprio per questo motivo sono in molti a chiedersi se sia conveniente come ci vogliono far credere.

La scelta della soluzione migliore

Cercato delle informazioni per quello che riguarda il noleggio a lungo termine, si scopre che sono numerose le proposte che arrivano in in merito a questa formula che sembra essere molto vantaggiosa. Occorrerà quindi procedere con la valutazione attenta delle offerte, non basandosi solo sul costo mensile, ma anche su ciò che viene inclusa all’interno della rata.

Occorre quindi considerare che i maggiori vantaggi per quello che riguarda il noleggio a lungo termine sono: la possibilità di avere un’unica rata mensile tutte le spese accessorie di una vettura, la possibilità di sostituire la vettura nel caso in cui si incorre in un guasto o in un sinistro, nessuna spesa di malfunzionamento e la possibilità di cambiare macchina allo scadere del tempo del contratto.

Il noleggio a lungo termine conviene davvero?

Non sono pochi coloro che si pongono questa domanda, grazie a questa formula è possibile entrare in possesso di una vettura completamente nuova pagando un canone mensile comprensivo di tutte le spese accessorie. Ma con consultanti i contratti e le clausole si scopre che la vera convenienza per quello che riguarda il noleggio a lungo termine si basa sulla distanza percorsa in auto automobile durante l’anno.

In particolare sembra che la formula sia conveniente per tutti coloro che percorrono almeno 15.000 km all’anno. Inoltre tutti coloro che sono in possesso di partita Iva possono detrarre le spese inerenti a noleggio, godendo di una convenienza ancora maggiore.