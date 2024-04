Disco raro, ascoltare questo capolavoro ti regala migliaia di euro: vendilo subito | Sarà la tua fortuna

I dischi rari, esattamente come i libri o come le monete, possono regalarti migliaia e migliaia di euro. Controlla se nella tua collezione ne è presente uno.

In un momento storico in cui si cerca l’oggetto tecnologico, dove sembra che lo sviluppo in questi termini sia essenziale, si torna a una passione spropositata per il vintage. Un ritorno al passato che si essere dettato dalle mode, ma che in realtà muove tutti coloro che sono alla ricerca di qualcosa di bello da vedere e da possedere.

Cercare tra gli oggetti vintage è una moda che ha veramente dilagato, investendo moltissimi settori del commercio. Ci sono ragazzi anche giovanissime, che fanno shopping nei mercatini per trovare dei capi veramente unici nei loro genere, borse, orologi. Ovviamente anche gli oggetti di valore un fascino particolare se sono a passate generazioni.

Tra gli oggetti che con il passare del tempo sono tornati in auge ci sono i vinili. Nonostante i CD a cui tanto erano legati chi era adolescente negli anni 2000, va scomparendo a favore delle piattaforme in streaming e alle chiavette USB, si torna sul caro vecchio vinile, vedendolo come qualcosa di estremamente affascinante e romantico.

Quello che pochi sanno però è che ci sono alcuni vinili che possono valere veramente una fortuna, molto ricercati tra gli appassionati, che sono disposti a pagare anche cifre piuttosto ingenti per averli. Quindi se hai una collezione di dischi in vinile, ti consigliamo di controllare se ci sono quelli che ti indicheremo tra poco.

Quando un vinile può avere valore

Gli appassionati del genere vintage sapranno bene che un oggetto per poter avere un certo valore, devono anche essere in possesso di alcune caratteristiche fondamentali. Innanzitutto i vinili per poter valere una fortuna, devono essere perfettamente conservati, possono essere ascoltati, non devono avere superficie rovinata, né tantomeno la copertina distrutta.

Ad influire sul valore degli stessi anche l’autore e le canzoni che all’interno del vinile sono contenute. Questi sono gli elementi che caratterizzano un vinile che potrebbe essere venduto anche a svariate migliaia di euro.

I vinili di valore più alto

Se ben conservati ci sarebbero due dischi vinile che potrebbero valere una fortuna. Per quello che riguarda il primo il valore può arrivare fino a 1000 €, si tratta di quello pubblicato da Philips, di Franco Battiato “Vento caldo/Marcoapiede”, molto ricercato tra gli appassionati.

L’alto dei vinili estremamente ricercati è quello dei Pooh “Contrasto”. L’album della Ben di grande successo è stato ritirato dal commercio e se ne trovano pochissime copie. Gli appassionati a settori confermano che il suo valore può arrivare anche a 1800 €.