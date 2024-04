Autostrada, il costo del pedaggio raddoppia: per rimediare hai due sole possibilità | Sei ancora in tempo

Ecco come fare per rimediare all’aumento del costo del pedaggio per l’autostrada.

Dal prossimo mese di luglio i prezzi per il pedaggio in autostrada andranno purtroppo incontro a sostanziali incrementi.

Telepass ha infatti preso la decisione di andare a ritoccare i prezzi del canone base, che salirà di conseguenza dagli attuali 1,83 a ben 3,90 euro al mese.

Per quanto riguarda il mercato del telepedaggio vi sono però alcuni operatori come ad esempio MooneyGo e UnipolMove che forniscono il loro aiuto ai propri clienti affinché questi ultimi possano risparmiare.

Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sui nuovi aumenti del canone Telepass Base previsti per il prossimo mese di luglio.

Autostrada: Telepass aumenta i prezzi per il pedaggio

Dal primo luglio di questo 2024 il prezzo del canone Telepass Base salirà da 1,83 a 3,90 euro al mese, un incremento di oltre il 113%. Gli utenti Telepass Family hanno la possibilità di recedere entro il prossimo 30 giugno, mentre in generale la disdetta da Telepass può essere effettuata al telefono, presso uno dei tanti punti assistenza o anche online.

Alla luce di questa situazione sono state create nuovissime promozione riservate a tutti quei clienti che decidano di sottoscrivere il servizio Telepass entro il prossimo 2 maggio. Ad ogni singolo dispositivo potranno essere associate due targhe, ma a subire cambiamenti è stato anche il servizio Pay per use: quest’ultimo vedrà una crescita del prezzo da 2,50 euro al mese a un euro al giorno entro il prossimo primo luglio.

I servizi di telepedaggio di MooneyGo e UnipolMove

I pagamenti drive through sono stati avviati dalla direttiva UE del 2019 relativa all’interoperabilità dei sistemi di pedaggio lungo tutto il territorio europeo. In Italia vi sono dunque attualmente tre tipi diversi di operatori, e cioè Telepass, MooneyGo e UnipolMove. Questi mettono a disposizione di tutti i loro clienti un dispositivo che dà la possibilità di pagare parcheggi convenzionati, l’Area C di Milano o anche il pedaggio per tutte le autostrade italiane.

Per quanto riguarda gli operatori di telepedaggio in grado di garantire una maggiore convenienza MooneyGo e UnipolMove mettono a disposizione dei loro clienti un servizio di telepedaggio ad un prezzo mensile inferiore rispetto a Telepass, con MooneyGo che che mette tra l’altro in offerta il servizio Pay per use tariffato su una base di tipo mensile. Per poter attivare questi servizi di telepedaggio si può agire sia sui canali fisici che su quelli digitali, o attraverso l’app riservata al servizio o in alternativa presso uno dei tanti punti vendita abilitati.