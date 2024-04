10mila euro regalati a chi pranza così: la tavola imbandita sarà ancora più bella: compila il modulo e diventi ricco

Se pranzi in questo modo puoi avere subito 10 mila euro per te. Ti basta compilare un semplice modulo per poter avere i soldi.

Ancora nuovi bonus sono previsti per tutti i cittadini italiani. La legge di bilancio 2024 ha previsto una serie di sostegni che vengono concessi agli italiani per far fronte ad alcune spese per cui non hanno i mezzi economici sufficienti. In questo specifico caso con il bonus va a premiare coloro che adottano un comportamento particolarmente virtuoso.

Come sappiamo bene, negli ultimi anni si è posta particolare attenzione nei confronti dell’ambiente che soffre per comportamenti inquinanti degli abitanti del mondo intero. Quindi si crede fermamente che, chiunque adotti un comportamento che sia rispettoso per l’ambiente, deve in qualche modo essere premiato.

Da tempo ormai è iniziata la lotta alla plastica e a tutti gli involucri in questo materiale. Si chiede di sostituirla con la carta e con il legno, ovvero con elementi che sono comunque maggiormente rispettosi per l’ambiente. Proprio in questa prospettiva, ecco che viene introdotto il bonus conto l'”usa e getta”. Ero da adesso in poi sarà effettivamente operativo e andrà a premiare coloro che faranno scelte che risulteranno essere a favore dell’ambiente.

Il decreto interministeriale del 4 marzo 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 aprile di quest’anno ha previsto che diventi operativo il credito d’imposta a favore di tutte quelle aziende che conducono la loro attività in modalità plastic free.

Lo chiamano bonus contro “usa e getta”

Viene definito come bonus contro “usa e getta” e spetterebbe a tutte quelle aziende che decidono di acquistare prodotti per alimenti che siano riutilizzabili, ovvero in materiale biodegradabile, ovvero, computabile. Insomma per quelle aziende che vanno ad abbattere nettamente quella che è la spesa per lo smaltimento dei rifiuti, come la plastica.

In tali casi si va a riconoscere un credito d’imposta pari al 20% su una spesa massima di 10 mila euro. Un incentivo all’utilizzo di contenitori che non siano di plastica, per migliorare la condizione del nostro ambiente.

Beneficiari e come presentare domanda

Possono beneficiare del bonus in questione tutte le aziende che sono regolarmente iscritte al registro delle imprese, quelle che hanno iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria, quelle che non sono destinatarie di sanzioni interdittive e in fine, che non risultino in liquidazione. Per poter beneficiare dell’agevolazione che viene erogata sotto forma di credito di imposta occorre inviare un’istanza telematica attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Invitalia è l’ente addetto alla gestione delle domande e quindi a corrispondere l’importo.