Pensione rubata, sotto questa cifra è tutto ripagato dallo Stato: per riaverla basta una firma

Se ti rubano la pensione adesso e poi ti ripaga lo Stato. Ti basterà una sola firma per poter riavere tutti i tuoi soldi.

Purtroppo negli ultimi mesi i dati sulla criminalità non sono affatto incoraggianti. Sono molti cittadini italiani che si dicono vittime di alcuni raggiri con cui gli sono stati portati via tutti i propri averi. In alcuni casi si racconta di importanti truffe, che passano attraverso mail, telefonate ed SMS.

Coloro che sono stati vittime di truffe, hanno raccontato che sono arrivate loro e-mail o comunque dei messaggi in cui si richiedeva di cliccare sul link e lasciare i propri dati. Cedere all’inganno vuol dire poter perdere tutto il proprio denaro.

Queste tipologie di truffe sono ovviamente le più evolute attualmente, ma ancora oggi ci sono i classici malviventi che decidono di attuare i loro colpi nella maniera più classica possibile. Insomma stiamo parlando di quello che sono le rapine al di fuori delle poste. Immaginiamo che molti si chiedono come state possibile che nel 2024 ancora si verifichino eventi di questo genere, ma purtroppo sono ancora tantissime le denunce che arrivano a riguardo.

La buona notizia, se così si può definire, è che ad oggi è possibile richiedere il rimborso direttamente a Poste Italiane ecco come è possibile procedere per riavere tutto il proprio denaro.

Evitare il furto della pensione

Ovviamente nonostante Poste Italiane offro la possibilità di avere un rimborso dell’importo rubato, è indispensabile prevenire eventi di questo genere. Questo lo si raccomanda non solo per evitare di incappare nella lunga burocrazia con cui occorre avere a che fare, ma anche per evitare degli spiacevoli eventi a discapito delle persone più anziane.

Tutti gli anziani che si recano presso gli uffici postali per ritirare la propria pensione sono a forte rischio. Proprio per questo motivo è lo stesso ente che raccomanda a tali persone di non recarsi mai soli presso gli uffici a ritirare la propria pensione, ma di farsi accompagnare da qualcuno. Certo è sempre preferibile farsi arrivare la pensione su un IBAN a cui viene collegata una carta di debito o di credito, in questo modo si potrà procedere con i pagamenti elettronici senza andare a prelevare il contante che espone a rischi maggiori.

Poste Italiane ti assicura

Poste Italiane a sigillato un’intesa con una società assicurativa, la quale permette di tutelare le vittime di raggiri e furti nei momenti in cui viene prelevata la pensione. Questo vuol dire che chiunque subisca un furto ha diritto a un risarcimento ovviamente entro certi limiti. Una novità questa che attualmente è arrivata solo negli uffici postali, ma che ben presto potrebbe essere estesa anche alle banche.

Nello specifico il risarcimento massimo a cui si può avere diritto è di 700 €. Questo è il motivo per cui le stesse poste consigliano di ritirare importi maggiori. Per avere diritto all’importo è indispensabile presentare denuncia entro tre giorni dall’accadimento, quindi consegnare la copia della denuncia stessa, oltre alla documentazione richiesta alla posta, per avere il proprio denaro indietro entro 30 giorni.